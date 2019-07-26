Ратас: более эффективное транспортное сообщение будет способствовать развитию жизни на островах

На встречах с жителями и деятелями местной жизни островов Абрука, Муху, Сааремаа и островка Кыйнасту обсуждались возможности поддержания жизни на островах, а также радости и проблемы местных общин. Сквозными темами стали электроснабжение и безопасность, переработка отходов и проезжие дороги, проекты сотрудничества государства и местных самоуправлений, а также методы поддержки.

Одной из самых важных и неоднократно поднимаемых тем поездки стала тема транспортного сообщения. Премьер-министр подтвердил, что качественное паромное сообщение является приоритетом для правительства, работа для его развития продолжается. «Использование дополнительного судна в пик летнего сезона на линии Виртсу-Куйвасту по предыдущему опыту всячески себя оправдало. Помимо этого, паром Tõll уже к концу года будет перестроен в экологичное гибридное судно, которое будет ходить с помощью электричества», — рассказал премьер-министр.

«Мы работаем во имя того, чтобы следующим летом между Муху и материком ходил новый дополнительный корабль, который помог бы сделать сообщение более плавным и быстрым. Я уверен, что равномерное и экологичное движение судов придется по душе как жителям Мухумаа и Сааремаа, так и их многочисленным гостям», — отметил премьер-министр.

Говоря об авиасообщении, премьер-министр подчеркнул, что с помощью выделенных правительством дополнительных средств на Курессааре вскоре можно будет улететь на более вместительном самолете. «Островитяне уже давно хотели налаживания более удобного и гибкого авиасообщения. Со следующего года более крупный и новый самолет позволит постоянным жителям использовать быстрое воздушное сообщение с материком в удобное им время. Это поможет повысить конкурентоспособность региона и поддержать туризм», — сказал Ратас.

«Мы прикладываем усилия также во имя того, чтобы при необходимости больница Курессааре могла использовать вертолет, а его посадочная площадка находилась рядом с больницей», — добавил премьер-министр.

На многих встречах положительным моментом были названы программы малых островов, редкого заселения и арендного жилья. «Из этого следует, что методы для повышения доступности и качества услуг первой важности были приняты хорошо, и следует продолжить в том же направлении. Наряду с уже осуществленными проектами в качестве проблемных мест стоит учитывать покрытие местных дорог беспылевым слоем и развитие возможностей причала», — сделал вывод Ратас.

Поездка в очередной раз стала подтверждением того, какую важную роль играют острова в обогащении культурного пространства Эстонии. «Дни оперы на Сааремаа каждый год отмечают Эстонию на мировой карте музыки. Певческая сцена и церковь Муху, музей и места съемок островка Кыйнасту, библиотека и сельский центр Абрука демонстрируют уникальное наследие. Всё это являет собой множество причин для того, чтобы жители нашей страны и гости непременно возвращались в Эстонию и на наши острова», — подчеркнул Ратас.