Ради бутылки пьяницы ходят даже в лес по грибы и ягоды

Недалеко от деревенского магазина в Нурси обнаружился Кайро, имеющий серьезные «военные ранения», который спрятался от палящего солнца под деревом и наслаждался семиградусным пивом, привезенным из Латвии. «Головой ударился об асфальт», - сказал он о царапинах на лице. - В Иванову ночь где-то». Его тело покрывала дырявая окровавленная майка, которая якобы не была той, в которой он встречал Иванову ночь.

Пивной энтузиаст рассказывал о местной деревенской жизни и в то же время смаковал пиво: «Нужно выпить с десяток таких, чтобы запьянеть», - ответил Кайро. Трудно сказать, какую по счету сегодня он уже пил, поскольку на ногах он не держался, а произнесение сложных фраз требовало времени. Но на жизнь он не жалуется. В Нурси пива больше, чем его успевают выпить. И латвийского, и эстонского. И все же Кайро больше пьет латвийское: «Латыши делают более крепкое пиво».

Говорят, что в Нурси есть даже более серьезные любители пива, чем он. Это подтвердили и загоравшие на скамейке у магазина молодые мужчины. Конкуренты Кайро должны жить вместе в старом деревянном доме. Но о них могут сказать только то, что это три брата, которые постоянно беспокоятся, чтобы в местном магазине не закончились запасы Bock.

На автобусной остановке в Варсту пивом наслаждались Эрик и Андрус. ФОТО: Пауль П

На чернике можно заработать приличные деньги

На автобусной остановке обедали Андрус и Эрик, которые на двоих делили Bock.

«Как жизнь идет? С Bock, конечно», - сказал Андрус. Он Taurus не пьет, потому что у него неприятный вкус. Интересно, что в Варсту двухлитровый бутыль крепкого пива стоит на евро дешевле, чем, например, в Вастсе-Куусте. И все же местные жители скорее пополняют акцизами казну Латвии.

Эрик печально рассказал, что его мучает артрит, и алкоголь его не лечит. Разве что снимает боль. У Андруса лиловые пальцы, но не из-за проблем со здоровьем, а потому что собирал чернику: «Я по утрам в лес хожу». Чернику он продает и покупает развлечение на день. Если день хорошо поработает, можно получить даже 60 евро. По словам выпивох, постоянный сбор ягод в регионе является доходным занятием.

Кроме того, со скупщиками есть договоренность, что при передаче ягод у тех в машине должны быть латвийское пиво и сигареты: «Сразу сказали, что ягоды не отдадим, если в машине не будет сигарет и пива».

В принципе, сбор ягод идет так, что утром с собой в лес берется литр латвийского пива, к обеду оно заканчивается. Если есть силы и настроение, в обед берут еще пару литровых банок и обратно в лес. Так и работа спорится, и игра идет. Эрик говорит, что однажды отправившись за ягодами забыл напиток, пришлось полоскать рот болотной водой. После его так рвало, что больше он такой ошибки не допустит. Они говорят, что в лесу хочется пить больше, чем после соленого.

Проехавшись по деревенским центрам Валгамаа, пришлось признать, что там нет никакой жизни.