В преддверии жары: как правильно пользоваться кондиционером и климат-контролем

Холоднее на семь градусов

А правильно так, чтобы разница температур в салоне и на улице была не больше семи градусов. Лучше всего градусов пять. В климат-контроле выставить нужную температуру легко. В кондиционере придется ориентироваться на ощущения.

Если на улице плюс тридцать, то нельзя, чтобы из дефлекторов дул откровенный холод, лучше, чтобы был чуть теплый ветерок, пишет Rambler. Минут через 15-20, когда машина немного охладится, можно еще немного убавить температуру. При этом не стоит направлять поток на лицо, лучше либо на стекло, либо в ноги.

Коварная климатическая установка

С климат-контролем другая беда. Выставленная на экране температура — это температура, которую нужно создать в салоне, а не температура воздуха из дефлекторов. Из дефлекторов на первых порах дует воздух градусов на 5-8 холоднее, чем выставлено на «климате». И только когда воздух в салоне охладится до выставленной температуры, из дефлекторов начинает дуть воздух той же температуры.

То есть, если в 30-градусную жару вы поставите 23 градуса, то из дефлекторов будет дуть воздух с температурой около 15-17 градусов. Что на целых 15 градусов ниже температуры окружающего воздуха! Такой перепад температур — стресс для организма. Человек простывает и заболевает не из-за холода как такового (зимой же мы не болеем, даже если замерзаем), а из-за стрессового перепада температур. Поэтому с климат-контролем нужно быть не менее аккуратным и выставлять сначала не «+23», как обычно, а, например, «+28», чтобы не простудиться. Так как из дефлекторов будет дуть воздух температурой как раз около 23 градусов.

Принцип работы автомобильного климат-контроля схож с работой кондиционера дома. Вы выставляете на экране 23 градуса, но, чтобы охладить воздух до 23, из кондиционера должен дуть воздух намного холоднее, чтобы при смешивании с теплым воздухом комнаты в конце концов как раз установилась та самая температура в 23 градуса. Можете проверить, поставив термометр у самых дефлекторов.

Не мешайте автоматике

Конечно, климат-контроль удобнее кондиционера, потому что он доводит воздух в салоне до нужной температуры и потом её просто поддерживает. Кондиционер же охлаждает салон постоянно. И можно не заметить, как в салоне станет слишком холодно. Поэтому всегда регулируйте температуру и не охлаждаете салон слишком сильно. Особенно, если поездки короткие, и вы часто выскакиваете из машины на жаркую улицу, потом — в офис под работающие кондиционеры, потом — опять на улицу, снова — в прохладную машину. В таком случае простудиться можно на раз.

Если перепад между уличной температурой и температурой в салоне 10 градусов и больше — риск простудиться увеличивается в разы.

Ещё стоит отметить, что климат-контроль максимально эффективно работает только в автоматическом режиме. Так что не отключайте его. В автоматическом режиме климат-контроль сам перераспределяет потоки воздуха и скорость обдува, чтобы:

а) не простудить пассажиров;

б) охладить салон максимально быстро;

в) сделать это максимально мягко;