Агентство окружающей среды: мы не нашли доказательств нападения волка на Хийумаа

За мониторинг дичи в Эстонии отвечает Агентство окружающей среды. По их данным, в прошлом году на Хийумаа не было зарегистрировано ни одной волчьей стаи, однако действительно поступали сообщения о волках, проживающих там в одиночку.

После известия о нападении волка на женщину на пороге ее дома, специалист по волках отдела живой природы Агентства окружающей среды Марко Кюбарсепп отправился встретиться с ней. С ним также был руководитель бюро Хийумаа Инспекции окружающей среды Марек Пыльд.

При осмотре места происшествия ими не было найдено ни одного доказательства или зацепки, которые бы указывали на нападение волка. «Если это правда было нападение волка, то речь идет об очень редком и исключительном случае», – считает Кюбарсепп.

По его словам, нападения волков в Финляндии, по статистике, тоже впоследствии оказываются нападениями собак. «Зная поведение волков могу заверить, что волки не нападают на людей во дворах», – отмечает Кюбарсепп.

В Финляндии в случае нападения дикого зверя на человека из ран всегда берется проба ДНК, чтобы установить точного нападающего.