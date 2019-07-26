Маски сброшены? Сыырумаа покупает самую засекреченную в Эстонии фирму Signaal

В конце мая Postimees писал о том, что Signaal является одним из самых засекреченных предприятий Эстонии. Его реальный собственник в те или иные моменты прятался за спинами адвокатов – в Швейцарии и на Кипре. Последняя смена собственников произошла полгода назад, когда предприятие принял голландский юрист Томас Карстен Бёте. Это изменение произошло ровно за месяц до того, как в Эстонии вступили в силу поправки к закону, которые требуют от всех предприятий раскрыть имя реального получателя прибыли.

Тогда издание писало о том, что связи Сыырумаа с фирмой являются конкретными и многолетними. Например, крупный предприниматель, связан с Signaal через кредитный договор, залогом в котором является люксовая квартира.

Теперь сделка о продаже ждет одобрения от Департамента конкуренции, соответствующее ходатайство будет подано в департамент в ближайшее время. Если одобрение будет получено, то U.S.Invest приобретет 70 процентов фирмы, а Kovanen Holding – 30 процентов. Стоимость сделки участники процесса по договоренности не разглашают.

По словам председателя правления USS Grupp, объединяющего в U.S.Invest фирмы, занимающиеся обслуживанием, Рауля Паруска, у них есть интерес к приобретению предприятий, оказывающих различные услуги. «У команды Signaal TM есть впечатляющие инженерно-технические возможности и компетентность, а потому покупка предприятия – это логичный шаг для расширения пакета услуг нашего холдинга. Думаю, что покупка Signaal TM, предлагающего решения для организации безопасного движения в общественном пространстве, откроет для нас новые интересные возможности», - прокомментировал Паруск сделку по покупке.

По словам собственника Kovanen Holding OÜ – исполнительного директора Europark Estonia – Кароля Кованена, Signaal TM – это предприятие с очень большим потенциалом: «На первый взгляд речь идет о предприятии с сильной старой школой, которое производит дорожные знаки и обслуживает светофоры. В то же время, их сфера деятельности шире, чем управление движением людей, и там огромное количество неосвоенных земель. Знаки, разметка и светофоры останутся, но добавится целостное управление движением с учетом данных реального времени, разные умные городские решения».

Основанное в 1973 году предприятие по организации дорожного движения AS Signaal TM является одним из крупнейших коммерческих предприятий, предлагающих такие услуги.