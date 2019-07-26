Маски сброшены? Сыырумаа покупает самую засекреченную в Эстонии фирму Signaal

Принадлежащее Урмасу Сыырумаа предприятие U.S. Invest и относящийся к Europark Kovanen Holding покупают самого крупного в Эстонии поставщика услуги по организации движения - AS Signaal TM. Сделка будет совершена после многолетних спекуляций о том, что реальным собственником Signaal-а является именно Сыырумаа, пишет Postimees.
В конце мая Postimees писал о том, что Signaal является одним из самых засекреченных предприятий Эстонии. Его реальный собственник в те или иные моменты прятался за спинами адвокатов – в Швейцарии и на Кипре. Последняя смена собственников произошла полгода назад, когда предприятие принял голландский юрист Томас Карстен Бёте. Это изменение произошло ровно за месяц до того, как в Эстонии вступили в силу поправки к закону, которые требуют от всех предприятий раскрыть имя реального получателя прибыли.
Тогда издание писало о том, что связи Сыырумаа с фирмой являются конкретными и многолетними. Например, крупный предприниматель, связан с Signaal через кредитный договор, залогом в котором является люксовая квартира.
Теперь сделка о продаже ждет одобрения от Департамента конкуренции, соответствующее ходатайство будет подано в департамент в ближайшее время. Если одобрение будет получено, то U.S.Invest приобретет 70 процентов фирмы, а Kovanen Holding – 30 процентов. Стоимость сделки участники процесса по договоренности не разглашают.
По словам председателя правления USS Grupp, объединяющего в U.S.Invest фирмы, занимающиеся обслуживанием, Рауля Паруска, у них есть интерес к приобретению предприятий, оказывающих различные услуги. «У команды Signaal TM есть впечатляющие инженерно-технические возможности и компетентность, а потому покупка предприятия – это логичный шаг для расширения пакета услуг нашего холдинга. Думаю, что покупка Signaal TM, предлагающего решения для организации безопасного движения в общественном пространстве, откроет для нас новые интересные возможности», - прокомментировал Паруск сделку по покупке.
По словам собственника Kovanen Holding OÜ – исполнительного директора Europark Estonia – Кароля Кованена, Signaal TM – это предприятие с очень большим потенциалом: «На первый взгляд речь идет о предприятии с сильной старой школой, которое производит дорожные знаки и обслуживает светофоры. В то же время, их сфера деятельности шире, чем управление движением людей, и там огромное количество неосвоенных земель. Знаки, разметка и светофоры останутся, но добавится целостное управление движением с учетом данных реального времени, разные умные городские решения».
Основанное в 1973 году предприятие по организации дорожного движения AS Signaal TM является одним из крупнейших коммерческих предприятий, предлагающих такие услуги.
Несмотря на то, что никто точно не знал реального собственника фирмы, она выигрывала и, вероятнее всего, будет выигрывать тендеры. И в прошлом экономическом году предприятие показало хорошие результаты. Оборот продаж вырос на 30,2 процента, достигнув 6,6 миллиона евро. Прибыль сделала еще более резкий прыжок, увеличившись на 54,8 процента, до 681 887 евро.