Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд, пожаловавшись на дискриминацию проекта "Северный поток-2"

Проектная компания по строительству газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, говорится в сообщении компании, на которое ссылается "Интерфакс".
Ранее стало известно, что в апреле Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. В нем компания запросила официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к проекту "Северный поток-2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.
Nord Stream 2 отмечала, что это письмо является уведомлением, направляемым согласно статье 26 договора к Энергетической хартии: "Компания Nord Stream 2 уважает законодательство ЕС и международное право и полагает, что они должны быть применены к проекту надлежащим образом, в частности в том, что касается фундаментальных принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий".
В письме отмечалось, что под действие обновленной газовой директивы подпадает участок "Северного потока-2" в территориальных водах Германии. "Статья 49a измененной Газовой директивы предусматривает возможность дерогации (частичной отмены старого закона . - Прим. "Интерфакса") в отношении морских газопроводов, которые были завершены до ожидаемого летом 2019 года вступления в силу новых положений. Nord Stream 2 позволяет государствам-членам ЕС не применять к таким газопроводам ключевые положения Газовой директивы о разделении прав собственности, обеспечении доступа третьих сторон и регулировании тарифов", - отмечается в сообщении.
Согласно заявлениям Еврокомиссии, основанием для дерогации является необходимость "принятия во внимание правомерных ожиданий существующих операторов, а также того факта, что в ЕС ранее отсутствовали специфические правила, применимые к газопроводам из третьих стран". С 2015 года инвестиции компании Nord Stream 2 только в капитальные затраты на проектирование и строительство газопровода "Северный поток-2" составили более 5,8 млрд евро.
Добавим, в апреле 2019 г. Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС для расширенного контроля над морскими газопроводами, включая оба газопровода "Северный поток". Согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы.
Среди них разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый анбандлинг, то есть когда компания не может добывать "голубое топливо" и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому энергоресурс доставляется, сообщали "Вести Экономика".
"Когда Еврокомиссия выносила на рассмотрение предложение о внесении поправок, она однозначно сформулировала, что "Северный поток-2" является единственным проектом на "продвинутом" этапе, - отмечают в Nord Sream 2 AG. - Если к "Северному потоку-2" не будет применяться такой же правовой режим, как к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны до принятия поправок к Газовой директиве, это будет являться нарушением международного права и законодательства ЕС, включая невыполнение обязательств ЕС по договору к Энергетической хартии в отношении компании Nord Stream 2 как инвестора. Со стороны ЕС было бы безосновательно и несправедливо разработать поправки к Газовой директиве таким образом, чтобы они существенно повлияли только на "Северный поток-2", при этом освободив от выполнения этих правил путем дерогации другие морские газопроводы, поставляющие газ в ЕС".
Теперь компания Nord Stream 2 рассчитывает "получить своевременное официальное разъяснение от ЕС о том, что к "Северному потоку-2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые уже были сделаны и которые могут запросить дерогацию".
Ранее глава комитета Европарламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике (ITRE) Ежи Бузек заявлял, что Газовая директива ЕС не направлена против какой-либо страны или поставщика.
А министр энергетики РФ Александр Новак до этого заявлял, что принимаемые поправки к газовой директиве ЕС не окажут отрицательного влияния на проект строительства газопровода "Северный поток-2".
ПО его словам, новые поправки к газовой директиве, "конечно, более мягкие, чем тот вариант, который рассматривался изначально". "И этот вариант позволяет регулятору, на территорию которого приходит газопровод с морской части на сухопутную, самостоятельно принимать решение о регулировании и соответствии в пределах территориальных вод страны регулирования", - отмечал Новак.
Отметим, что не менее серьезную опасность для "Северного потока-2" может представлять политика Вашингтона. В мае пресса писала, что в Сенате США идет разработка законопроекта о введении санкций в отношении некоторых европейских физических лиц и компаний, имеющих отношение к строительству "Северного потока 2".
Компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока-2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 года. Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть выделят по 950 млн евро.