Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд, пожаловавшись на дискриминацию проекта "Северный поток-2"

Ранее стало известно, что в апреле Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. В нем компания запросила официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к проекту "Северный поток-2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

Nord Stream 2 отмечала, что это письмо является уведомлением, направляемым согласно статье 26 договора к Энергетической хартии: "Компания Nord Stream 2 уважает законодательство ЕС и международное право и полагает, что они должны быть применены к проекту надлежащим образом, в частности в том, что касается фундаментальных принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий".

В письме отмечалось, что под действие обновленной газовой директивы подпадает участок "Северного потока-2" в территориальных водах Германии. "Статья 49a измененной Газовой директивы предусматривает возможность дерогации (частичной отмены старого закона . - Прим. "Интерфакса") в отношении морских газопроводов, которые были завершены до ожидаемого летом 2019 года вступления в силу новых положений. Nord Stream 2 позволяет государствам-членам ЕС не применять к таким газопроводам ключевые положения Газовой директивы о разделении прав собственности, обеспечении доступа третьих сторон и регулировании тарифов", - отмечается в сообщении.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, основанием для дерогации является необходимость "принятия во внимание правомерных ожиданий существующих операторов, а также того факта, что в ЕС ранее отсутствовали специфические правила, применимые к газопроводам из третьих стран". С 2015 года инвестиции компании Nord Stream 2 только в капитальные затраты на проектирование и строительство газопровода "Северный поток-2" составили более 5,8 млрд евро.

Добавим, в апреле 2019 г. Евросоюз окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС для расширенного контроля над морскими газопроводами, включая оба газопровода "Северный поток". Согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы.

Среди них разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый анбандлинг, то есть когда компания не может добывать "голубое топливо" и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому энергоресурс доставляется, сообщали "Вести Экономика".