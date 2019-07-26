В Эльва убили женщину

Вчера вечером, 25 июля, в доме на улице Урва в Эльва была обнаружена 87-летняя женщина, которая подверглась насильственным действиям. Медики попытались привести ее в чувства, но, к сожалению, безрезультатно.

На месте происшествия был задержан 65-летний мужчина, которого с учетом собранных доказательств есть основание подозревать в убийстве жительницы Эльва.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Арго Турба объяснил, что мотив преступления и другие обстоятельства устанавливаются. «В полицейской работе мы часто наблюдаем, что конфликты могут привести к применению физической силы тогда, когда одна сторона злоупотребляет алкоголем», - отметил оперативный дежурный.

Подозреваемого задержали и доставили в вытрезвитель. Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюсс сегодня подаст в Тартуский уездный суд ходатайство об аресте этого человека.