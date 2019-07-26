Олимпийскую чемпионку задержали за транспортировку особо крупной партии наркотиков

Стоимость обнаруженного оценивается в 2 млн евро, сообщает championat.com. Спортсменка пыталась перевести наркотики из Германии в Нидерланды и была задержана на таможне. Более месяца Мадию считали пропавшей, так как после этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате её никто не видел.

Лишь 18 июля появилась информация о том, что Гафур находится в немецкой тюрьме, а на этой неделе были обнародованы подробности.