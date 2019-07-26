Африканская чума свиней обнаружена у кабанов почти на всей территории Латвии

ПВС сообщает, что на этой неделе АЧС выявлена также на нескольких больших свинофермах и в других европейских странах, в том числе в Румынии, Болгарии, Польше и Словакии.

В этом году АЧС в Латвии обнаружена у 223 кабанов, а также на одной свиноферме в Дурбском крае, где содержалось 52 животных.

Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов возле границы с Белоруссией.

Из лесов соседней с Латвией Эстонии африканская чума свиней (АЧС) пока полностью не ушла, но число зараженных диких кабанов постепенно сокращается – об этом BNS сообщил в середине мая этого года ветеринарно-продовольственный департамент. По состоянию на 15 мая этого года число зараженных АЧС кабанов составляло 51 из обследованных особей, почти в четыре раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Министр сельской жизни Март Ярвик сказал, что, хотя в этом и прошлом году и не было зафиксировано ни одного случая АЧС у домашних свиней, по-прежнему крайне важно следовать мерам безопасности на фермах.

«Сотрудничество животноводов и ветеринарной службы было в последние годы крайне эффективным и в результате риск распространения АЧС на фермы существенно сократился. В то же время, продолжается наблюдение за домашними свиньями. За этот год пробы были взяты примерно у 2500 особей», - сказал министр в мае этого года.

В первой половине года число АЧС-позитивных диких кабанов составило менее трех процентов обследованных особей. Если в 2016 году АЧС-позитивных диких кабанов было 1568, а в 2017 году 866, то в прошлом году их число составило 284 особи.