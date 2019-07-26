Пт, 26.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Щелчок по носу литовцам: Bolt запускает услугу аренды электросамокатов в Вильнюсе

Щелчок по носу литовцам: Bolt запускает услугу аренды электросамокатов в Вильнюсе

Электросамокаты Bolt.

ФОТО: Bolt

Международная транспортная платформа Bolt, предоставляющая услуги райд-шеринга и проката электросамокатов, представит новую услугу в Вильнюсе – прокат электросамокатов.

Это будет вторая платформа после конкурентов CityBee, которая предлагает краткосрочный прокат самокатов и в Таллинне.

В связи с быстро растущей популярностью электросамокатов мэрия Вильнюса сейчас рассматривает возможность ввести дополнительные правила и для участников дорожного движения, и для компаний, предоставляющих соответствующие услуги. Например, намечается местами ограничить движение самокатов, их скорость, регламентировать их парковку и пр.

Компания Bolt, позиционирующая себя как одну из крупнейших в Европе платформ по прокату самокатов, уже предоставляет эту услугу в некоторых из 30 стран своей деятельности. В Балтийских странах предприятие предлагает с июня прокат электросамокатов в Таллинне, Пярну и Риге.

В конце лета фирма Bolt запустит еще одну услугу — доставку продуктов домой, первой она будет опробована в Таллинне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ