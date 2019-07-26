Щелчок по носу литовцам: Bolt запускает услугу аренды электросамокатов в Вильнюсе

Это будет вторая платформа после конкурентов CityBee, которая предлагает краткосрочный прокат самокатов и в Таллинне.

В связи с быстро растущей популярностью электросамокатов мэрия Вильнюса сейчас рассматривает возможность ввести дополнительные правила и для участников дорожного движения, и для компаний, предоставляющих соответствующие услуги. Например, намечается местами ограничить движение самокатов, их скорость, регламентировать их парковку и пр.

Компания Bolt, позиционирующая себя как одну из крупнейших в Европе платформ по прокату самокатов, уже предоставляет эту услугу в некоторых из 30 стран своей деятельности. В Балтийских странах предприятие предлагает с июня прокат электросамокатов в Таллинне, Пярну и Риге.