Картина дня: аномальная жара, съемки еще одного фильма в Таллинне и убийство в Эльва

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
Аномальная жара во всем мире
Синоптики уже прогнозировали, что в ближайшие дни Западную Европу ожидает самый жаркий день в истории. Однако пока Европа в режиме подготовки, Америка, кажется, уже пережила самый настоящий климатический апокалипсис. Читать далее... В Эстонии эти выходные также обещают быть знойными. С прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.
Новые требования: в Эстонии рынок топлива ждут потрясения
Из-за вступающего в Европейском союзе с 1 января 2020 года требования о сокращении выбросов парниковых газов на эстонском рынке жидкого топлива возникнут проблемы, поскольку не все продавцы топлива смогут к этому сроку подготовиться. Читать далее...
Берегитесь сине-зеленых водорослей
По последним данным на пляжах Эстонии не замечено сине-зеленых водорослей, но Департамент здоровья предупреждает, что ядовитые водоросли могут достичь наших берегов, если поменяется направление ветра. Читать далее...
Лига Европы: «Флора» сверхдостойно сражалась с немцами, но победа уезжает во Франкфурт
Таллиннская «Флора» дала бой одной из лучших команд Германии, обладателю Кубка Германии-2018, франкфуртскому «Айнтрахту». «Флора» 70 минут играла с немцами вничью, но, как говорил Гари Линекер: «Футбол - это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают немцы». Смотрите галерею здесь.
Новый закон грозит обернуться катастрофой для пожилых людей
С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений. Министерство смотрит на дело иначе. Читать далее...
Снова меняется движение: на следующей неделе в Таллинне начнутся съемки еще одного фильма про шпионов
30 июля стартуют съемки нового отечественного игрового фильма «О2». В связи в разные дни будут введены временные ограничения на разных улицах центра города. Читать далее...
Тяжелое ДТП: столкнулись две легковушки и грузовик
В 15 километрах от Вильянди вблизи Мудисте сегодня в час дня столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Причиной стал приступ у одного из водителей. Читать далее...
Строительные гиганты больно обожглись на строительстве Дома правосудия в Таллинне
И хотя новый таллиннский Дом правосудия в сопровождении торжественных речей передали государству еще летом прошлого года, объект преподнес болезненный урок двум крупным строительным фирмам, которым пришлось поплатиться. Читать далее...
От 33 до 14 градусов: смотрите, как в Эстонии будет меняться погода
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается теплая погода, временами кратковременные дожди. Читать далее...
Как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?
В Силламяэ есть огромное садоводческое товарищество «Спутник», в котором домов гораздо больше, чем в самом городе. С размахом построенное полвека назад садоводство сейчас страдает от разрушения старой инфраструктуры. Проложенный для полива огородов водопровод буквально разваливается, время от времени участки затапливает, и часть садоводов спорит с правлением товарищества о том, кто и за чей счет должен решать эту проблему. Читать далее...
Сообщение о нападении волка на жительницу Хийумаа не подтвердилось
За мониторинг дичи в Эстонии отвечает Агентство окружающей среды. По их данным, в прошлом году на Хийумаа не было зарегистрировано ни одной волчьей стаи, однако действительно поступали сообщения о волках, проживающих там в одиночку. Читать далее...
В поезде бдительный человек обратил внимание на странного пассажира и вовремя вызвал полицию
Сегодня в поезде Валга-Таллинн произошел необычный инцидент: пропавшего человека нашли до того, как его исчезновение вообще заметили. Читать далее...
EKRE сохраняет второе место, опережая центристов
Как показали результаты заказанного Postimees и BNS и проведенного Kantar Emor исследования популярности партий, Партия реформ сохраняет свою популярность на прежнем высоком уровне, второе место в рейтинге устойчиво удерживает Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Читать далее...
В Эльва убили женщину
В четверг в Эльва (Тартумаа) была убита 87-летняя женщина, полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину. Читать далее... Фото с места происшествия: местные жители шокированы убийством женщины. Читать далее...
Пропавшая на прошлой неделе 27-летняя Анна найдена мертвой
В конце прошлой недели полиция обратилась за помощью в поисках 27-летней Анны, которая ушла из дома в Таллинне 20 июля и не вернулась. Читать далее...
В датском порту найден труп моряка из Эстонии
Вчера днем в порту датского города Скаген из воды вытащили моряка из Эстонии. Он работал на эстонском судне. Читать далее...
Партия Владимира Зеленского обеспечила себе большинство в Верховной раде Украины
130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, были выдвинуты партией «Слуга народа», сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. Читать далее...
Писатель, герой войны, дипломат. Он выполнил волю матери
На экраны вышел фильм Эрика Барбье «Обещание на рассвете», поставленный по автобиографическому роману одного из самых удивительных писателей ХХ века Ромена Гари (настоящее имя Роман Кацев, 1914-1980). Рецензию Бориса Туха читайте здесь.