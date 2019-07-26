Картина дня: аномальная жара, съемки еще одного фильма в Таллинне и убийство в Эльва

Аномальная жара во всем мире

Синоптики уже прогнозировали, что в ближайшие дни Западную Европу ожидает самый жаркий день в истории. Однако пока Европа в режиме подготовки, Америка, кажется, уже пережила самый настоящий климатический апокалипсис. Читать далее... В Эстонии эти выходные также обещают быть знойными. С прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.

Новые требования: в Эстонии рынок топлива ждут потрясения

Из-за вступающего в Европейском союзе с 1 января 2020 года требования о сокращении выбросов парниковых газов на эстонском рынке жидкого топлива возникнут проблемы, поскольку не все продавцы топлива смогут к этому сроку подготовиться. Читать далее...

Берегитесь сине-зеленых водорослей

По последним данным на пляжах Эстонии не замечено сине-зеленых водорослей, но Департамент здоровья предупреждает, что ядовитые водоросли могут достичь наших берегов, если поменяется направление ветра. Читать далее...

Лига Европы: «Флора» сверхдостойно сражалась с немцами, но победа уезжает во Франкфурт

Таллиннская «Флора» дала бой одной из лучших команд Германии, обладателю Кубка Германии-2018, франкфуртскому «Айнтрахту». «Флора» 70 минут играла с немцами вничью, но, как говорил Гари Линекер: «Футбол - это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают немцы». Смотрите галерею здесь.

Новый закон грозит обернуться катастрофой для пожилых людей

С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений. Министерство смотрит на дело иначе. Читать далее...

Снова меняется движение: на следующей неделе в Таллинне начнутся съемки еще одного фильма про шпионов

30 июля стартуют съемки нового отечественного игрового фильма «О2». В связи в разные дни будут введены временные ограничения на разных улицах центра города. Читать далее...

Тяжелое ДТП: столкнулись две легковушки и грузовик

В 15 километрах от Вильянди вблизи Мудисте сегодня в час дня столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Причиной стал приступ у одного из водителей. Читать далее...

Строительные гиганты больно обожглись на строительстве Дома правосудия в Таллинне

И хотя новый таллиннский Дом правосудия в сопровождении торжественных речей передали государству еще летом прошлого года, объект преподнес болезненный урок двум крупным строительным фирмам, которым пришлось поплатиться. Читать далее...

От 33 до 14 градусов: смотрите, как в Эстонии будет меняться погода

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается теплая погода, временами кратковременные дожди. Читать далее...

Как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?