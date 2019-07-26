Картина дня: аномальная жара, ясность в истории с нападением волка на человека и убийство в Эльва

Аномальная жара во всем мире

Синоптики уже прогнозировали, что в ближайшие дни Западную Европу ожидает самый жаркий день в истории. Однако пока Европа в режиме подготовки, Америка, кажется, уже пережила самый настоящий климатический апокалипсис. Читать далее... В Эстонии эти выходные также обещают быть знойными. С прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.

Берегитесь сине-зеленых водорослей

По последним данным на пляжах Эстонии не замечено сине-зеленых водорослей, но Департамент здоровья предупреждает, что ядовитые водоросли могут достичь наших берегов, если поменяется направление ветра. Читать далее...

Лига Европы: «Флора» сверхдостойно сражалась с немцами, но победа уезжает во Франкфурт

Таллиннская «Флора» дала бой одной из лучших команд Германии, обладателю Кубка Германии-2018, франкфуртскому «Айнтрахту». «Флора» 70 минут играла с немцами вничью, но, как говорил Гари Линекер: «Футбол - это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают немцы». Смотрите галерею здесь.

Новый закон грозит обернуться катастрофой для пожилых людей

С нового года плата за место в доме престарелых может подняться на 300 евро, а через некоторое время будет закрыта примерно треть домов престарелых, прогнозируют представители попечительских заведений. Министерство смотрит на дело иначе. Читать далее...

Строительные гиганты больно обожглись на строительстве Дома правосудия в Таллинне

И хотя новый таллиннский Дом правосудия в сопровождении торжественных речей передали государству еще летом прошлого года, объект преподнес болезненный урок двум крупным строительным фирмам, которым пришлось поплатиться. Читать далее...

Как живет огромное садоводческое товарищество в Силламяэ?

В Силламяэ есть огромное садоводческое товарищество «Спутник», в котором домов гораздо больше, чем в самом городе. С размахом построенное полвека назад садоводство сейчас страдает от разрушения старой инфраструктуры. Проложенный для полива огородов водопровод буквально разваливается, время от времени участки затапливает, и часть садоводов спорит с правлением товарищества о том, кто и за чей счет должен решать эту проблему. Читать далее...

Сообщение о нападении волка на жительницу Хийумаа не подтвердилось

За мониторинг дичи в Эстонии отвечает Агентство окружающей среды. По их данным, в прошлом году на Хийумаа не было зарегистрировано ни одной волчьей стаи, однако действительно поступали сообщения о волках, проживающих там в одиночку. Читать далее...

EKRE сохраняет второе место, опережая центристов

Как показали результаты заказанного Postimees и BNS и проведенного Kantar Emor исследования популярности партий, Партия реформ сохраняет свою популярность на прежнем высоком уровне, второе место в рейтинге устойчиво удерживает Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Читать далее...

В Эльва убили женщину

В четверг в Эльва (Тартумаа) была убита 87-летняя женщина, полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину. Читать далее...

Пропавшая на прошлой неделе 27-летняя Анна найдена мертвой

В конце прошлой недели полиция обратилась за помощью в поисках 27-летней Анны, которая ушла из дома в Таллинне 20 июля и не вернулась. Читать далее...

Партия Владимира Зеленского обеспечила себе большинство в Верховной раде Украины

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, были выдвинуты партией «Слуга народа», сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. Читать далее...

Писатель, герой войны, дипломат. Он выполнил волю матери