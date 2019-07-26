Юлия Ауг показала в Нарве спектакль о Донбассе, премьера которого состоится только осенью в Санкт-Петербурге

Театральная лаборатория состоялась в сотрудничестве со знаменитым российским театральным экспертом, бывшим куратором Vaba Lava Олегом Лоевским и московским Театром Наций.

Как рассказали в Vaba Lava, “лабораторный метод” эскизов позволяет режиссерам быстро представить основные идеи и важнейшие метафоры будущего спектакля, а продюсерам - решить, интересен ли замысел.

Юлия Ауг как режиссер и актеры петербургского театра “На Литейном” представили в Нарве эскиз пьесы «Перемирие» Алексея Куралеха. Актеры получили текст пьесы буквально перед выездом в Ивангород, в крепости спектакль репетировали (фактически, создавали) четыре дня, после чего перенесли в нарвский центр Vaba Lava, где его показали зрителям прямо в холле, а не на сцене.

Эскиз спектакля "Перемирие" в постановке Юлии Ауг в нарвском центре Vaba Lava ФОТО: Николай Андреев

По словам Олега Лоевского, автор пьесы - не драматург, а молодой журналист из Донецка. Действие спектакля разворачивается на нейтральной полосе между воюющими сторонами. На высоком холме над рекой стоит дом, в котором одна живет беременная женщина - Мария. Дом был разрушен в результате артобстрела, и обе стороны посылают по два солдата с приказом помочь женщине и отремонтировать дом.

Враги встречаются лицом к лицу, без оружия и с общей задачей. Они знают друг друга не по именам, а по позывным. Семь дней мужчины дерутся, вместе работают, пьянствуют, чуть не убивают друг друга, спорят, принимают роды у коровы и - рассказывают свои пронзительные истории.

Еще перед началом спектакля Юлия Ауг, держа в руках два пучка соломинок для коктейля, предложила каждому зрителю выбрать себе соломинку - или красную, или зеленую. Оказалось, что так зрителей случайным образом поделили на две части, каждая часть зрителей вначале выслушала монолог одного персонажа, и только после спектакля узнала, что рассказывали другой половине зрителей.

Доброволец с позывным Че Гевара рассказывал, как погиб его друг на Майдане и потом как, приехав воевать в Донбасс, он сам чуть не погиб. Его противник с позывным Ной рассказывал, как у него на глазах во время обстрела “укров” в Донбассе погибла женщина с ребенком.

“У каждого изначально есть впечатление только с одной стороны”, - пояснила Юлия Ауг, имея ввиду не только спектакль.

“Я считаю, что одна из серьезнейших на сегодня проблем - то, что диалог невозможен, - сказал Олег Лоевский. - Люди не слышат друг друга и всё знают сами. Здесь автор - Алексей - пытался уравновесить ситуацию. Но насколько она уравновешена, на самом деле, никто из нас не знает”.

Юлия Ауг и Олег Лоевский ФОТО: Николай Андреев

По его словам, задача автора была не в том, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват, а в том, чтобы найти в человеке что-то человеческое.