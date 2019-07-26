Невероятный случай в поезде: бдительный человек обратил внимание на странного пассажира и вовремя вызвал полицию

«Все чаще случается так, что пропавшего человека находят еще до того, как его исчезновение успевают заметить. Так произошло и сегодня: на номер экстренной помощи позвонил человек, который заметил в ехавшем по направлению Валга-Таллинн поезде пожилого мужчину», - сообщает в соцсетях Лыунаская префектура.

«При разговоре с пожилым человеком выяснилось, что он не понимает, почему и куда едет. Заподозрив, что речь может идти о нуждающемся в помощи, бдительный пассажир сразу сообщил стражам правопорядка о пожилом мужчине. Полиция зашла в поезд в Йыгева, установила личность пожилого человека и выяснила, что он ушел из одного дома призрения в Южной Эстонии, но работники на тот момент еще не обратили внимание на его исчезновение. Потерявшегося посадили в полицейский автомобили и доставили в дом призрения», - пишет префектура.