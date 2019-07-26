Некогда блестящий полузащитник и чемпион мира в составе сборной Германии может перезапустить карьеру в России

Московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником, причём «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста. "Локомотив" планирует кроме аренды включить также и опцию покупки игрока за восемь миллионов евро.

«Он хочет играть в футбол. Есть конкретные запросы из Италии и других стран. Однако в настоящий момент мы наиболее активно общаемся с заинтересованными сторонами из России», — цитирует агента championat.com.