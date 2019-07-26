Омбудсмен Украины уверена, что украинских моряков скоро вернут домой

Ранее в среду Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, уже оформляются последние документы. Её слова приводит украинское "Общественное ТВ". Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла это утверждение, заявив РИА Новости, что следственные органы России пока не принимали решений относительно моряков. После этого Денисова скорректировала свое заявление о судьбе арестованных в России украинских моряков, написав, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, о которых заявляла ранее, уже не упомянула.

"Я убеждена, что в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение", - заявила Денисова в четверг на брифинге, который транслировался на ее странице в Facebook.

Омбудсмен выразила надежду, что российская сторона удовлетворит ее ходатайство о передаче моряков ей на поруки.