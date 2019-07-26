Пт, 26.07.2019
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Обновление BMW пятой серии затронет моторы и электронику

BMW logo.

ФОТО: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Седан BMW пятой серии нынешнего (седьмого) поколения был представлен осенью 2016-го, а в продажу поступил лишь в феврале 2017-го. За два года продаж машина не устарела. Так что рестайлинговую версию баварцы покажут только ближе к концу 2020-го. Однако уже сейчас фотошпионы принесли первые снимки обновленной модели. Точнее, раннего прототипа.

Ряд новшеств на «пятерке» баварцы внедрили, не дожидаясь рестайлинга, пишет Drive. Например, модель M550i xDrive с июля этого года получила модернизированную наддувную «восьмерку» 4.4 с отдачей в 530 л.с., 750 Н•м вместо 462 л.с. и 650 Н•м у прежнего двигателя. А у гибрида 530e запас хода без запуска ДВС вырос с 45 до 61-66 км с задним приводом и вдобавок появился опциональный полный (у него в запасе 55-58 км).

Заряжаемые от сети гибриды, согласно плану развития BMW, являются важной частью ассортимента силовых установок, и «пятерки» в частности. Так что модификация 530e (2.0, комбинированная отдача системы 252 л.с., 420 Н•м) может получить еще какие-то улучшения, превратившись в 535e. Из других ожидаемых добавок — улучшения в мультимедийном комплексе.

И еще нельзя исключить расширение гаммы пятой серии за счет заряжаемой от розетки версии 545e, построенной на базе бензиновой рядной «шестерки» 3.0, как у модели 745e. В седьмой серии комбинированная отдача такой системы равна 394 л.с. и 600 Н•м, а в пятой могут быть иные настройки. При этом полностью электрической «пятерки» можно не ждать. Немцы объясняли: хотя такой экспериментальный образец уже создан и испытан, он нужен компании только для отработки начинки других батарейных моделей. Могут случиться и пропажи: под угрозой модель BMW M550d xDrive (400 л.с., 760 Н•м). Баварцы недавно заявили, что хотят прекратить выпуск квадротурбодизеля 3.0. Правда, не обозначили срок его отставки.

Фотографии новинки можно посмотреть здесь!

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