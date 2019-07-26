Внимание! Мошенники могут попытаться заполучить доступ к вашему банковскому счету с помощью Smart-ID

В пятницу были зарегистрированы случаи получения клиентами LHV СМС о поступлении денежных средств на их счет, или с просьбой обновить свои данные с побуждением получателей сообщения перейти по соответствующей веб-ссылке.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, подчеркнув, что LHV Банк не отправлял данные мошеннические сообщения и, пожалуйста, не переходите по указным в сообщениях ссылкам. «Более того, ни в коем случае не вводите свои личные данные на странице, связанной с указанной веб-ссылкой», - предостерегли пользователей в пресс-службе.

Как пояснили специалисты банка, за ссылкой мошеннических сообщений находится страница, напоминающая интернет-банк LHV, при помощи которой, третьи лица пытаются узнать имя пользователя и PIN-коды от Mobiil-ID и Smart-ID.

«Ссылки, на которые мошенники вас просят перейти из сообщений, короткие и начинаются со следующих знаков: tny.sh и bit.ly. Мы рекомендуем игнорировать и удалять подобные сообщения», - пояснили в банке.

В пресс-сообщении отмечается, что при входе в интернет-банк всегда важно следить за тем, чтобы он был официальным банковским каналом. На это указывают правильный веб-адрес, рабочие ссылки и правильная страница, так называемый зеленый замок в адресной строке браузера.

«При входе в интернет-банк никогда не следует вводить свой PIN2, который предназначен только для подписания сделок и договоров. В случае возникновения сомнений, свяжитесь с LHV, чтобы убедиться в правильности сообщения», - сообщила пресс-служба LHV.