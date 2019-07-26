Меняется движение: сегодня в Таллинне начнутся съемки фильма про шпионов

Съемки, которые могут вызвать перекрытие улиц и тротуаров минут на пять, начнутся 30 июля.

Во вторник, 30 июля, движение будет ограничено на улице Адамсона в период 7.00-8.00 и в период 6.00-17.00 на Фальги-теэ.

В среду, 31 июля, съемки пройдут на отрезке Пярнуского шоссе от улицы Сакала до улицы Тынисмяги и на улице Роозикрантси в период 5.00-7.00; в период 8.30-16.00 на улицах Харидусе, Тоом-пуйестеэ, Эндла и Тынисмяги.

В четверг, 1 августа, съемки пройдут в период 5.00-7.00 на отрезке Пярнуского шоссе от улицы Сакала до улицы Тынисмяги и на улице Сакала; в период 7.00-12.00 на улице Роозикрантси и в период 13.30-15.00 на улице Тынисмяги.

В пятницу, 2 августа, в период 10.00-16.00 временно будет закрыт бульвар Каарли.

Из-за непродолжительных пробок общественный транспорт в течение четырех дней может двигаться с задержкой.

Съемочная команда приносит извинения за неудобства.