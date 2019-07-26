Меняется движение: сегодня в Таллинне начнутся съемки фильма про шпионов

30 июля стартуют съемки нового отечественного игрового фильма «О2». В связи с этим в разные дни будут введены временные ограничения на разных улицах центра города.
Съемки, которые могут вызвать перекрытие улиц и тротуаров минут на пять, начнутся 30 июля.
Во вторник, 30 июля, движение будет ограничено на улице Адамсона в период 7.00-8.00 и в период 6.00-17.00 на Фальги-теэ.
В среду, 31 июля, съемки пройдут на отрезке Пярнуского шоссе от улицы Сакала до улицы Тынисмяги и на улице Роозикрантси в период 5.00-7.00; в период 8.30-16.00 на улицах Харидусе, Тоом-пуйестеэ, Эндла и Тынисмяги.
В четверг, 1 августа, съемки пройдут в период 5.00-7.00 на отрезке Пярнуского шоссе от улицы Сакала до улицы Тынисмяги и на улице Сакала; в период 7.00-12.00 на улице Роозикрантси и в период 13.30-15.00 на улице Тынисмяги.
В пятницу, 2 августа, в период 10.00-16.00 временно будет закрыт бульвар Каарли.
Из-за непродолжительных пробок общественный транспорт в течение четырех дней может двигаться с задержкой.
Съемочная команда приносит извинения за неудобства.
Режиссером картины совместного производства Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы станет Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»), под руководством которого будет работать выдающийся интернациональный актерский состав, в том числе исполнитель главной роли Прийт Выйгемаст, сообщает BNS.
Об этом BNS сообщил режиссер Маргус Паю, отметив, что «О2» – это остросюжетный шпионский фильм, сценарий которого основан на реальных событиях, происходивших в 1939 году: «Мы будем рассказывать свою историю, намеренно избегая упоминания всем известных исторических персонажей. Вместо этого мы перенесем зрителя в мир офицеров разведки. Хотя с исторической точки зрения эти два месяца, август и сентябрь, стали судьбоносными, люди в то время не осознавали этого. В плане информации разведчики занимали преимущественные позиции, но и они были всего лишь людьми, которые не меньше, чем за судьбу своей страны, переживали за своих жен и возлюбленных, детей и книги».
Продюсер Эско Рипс добавил, что необычным производство «О2» делает тот факт, что фильм будет создаваться при участии нескольких стран: «Съемочная группа подбиралась в сотрудничестве с одной из ведущих финских производственных компаний Solar Films, Латвию представляет команда Film Angels и Литву – InScript, руководить производством будут Nafta Films и Taska Film из Эстонии. Съемки, помимо Таллинна, Нарвы и Тарту, будут также проходить в Хельсинки, Вильнюсе и многих других местах. Исполнять роли приглашены актеры из четырех стран.
«Большая съемочная группа, реконструкция исторических мест, декорации и техника влияют и на бюджет картины, который составит 2,2 миллиона евро за 43 съемочных дня».
Съемки фильма начнутся 30 июля в Таллинне и продлятся до весны 2020 года. Во время съемочного периода будет частично воссоздан исторический облик Таллинна, в том числе теннисные корты, находившиеся в 30-е годы прошлого века на бульваре Каарли-пуйестеэ. В дни съемок на улицах города можно будет увидеть как старинные автомобили, так и актеров в соответствующих эпохе костюмах.
Сюжет шпионского боевика «О2» завязывается в последних числах августа 1939 года. Вот-вот вспыхнет Вторая мировая война, и именно в эти критические моменты руководитель эстонской антисоветской службы разведки становится жертвой таинственного убийства. Вскоре выясняется, что среди разведчиков есть предатель.
Выявить иуду поручают офицеру разведки Феликсу Кангуру (Прийт Выйгемаст). Так начинается напряженная игры в кошки-мышки. Тогда же до разведки доходит информация о том, что Сталин и Гитлер заключили тайное соглашение, касающееся всей Европы, в том числе и Эстонии. Ситуацию усложняет гнетущая Феликса тайна – случившаяся за два года до этого страстная любовная связь с полькой Марией Дубравской (латвийская актриса Агнесе Цируле).
Помимо исполнителей заглавных ролей Прийта Выйгемаста и Агнесе Цируле, в фильме также будут сниматься Каспарс Знотиньш из Латвии, известные эстонские актеры Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Йохан Кристьян Аймла, Пеару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Ало Кырве и Миртель Похла, а также Сампо Саркола из Финляндии и многие другие эстонские, латвийские, литовские и финские актеры.
Режиссер картины Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»), авторы сценария Тийт Алексеев, Эриикка Этхолен-Паю и Том Абрамс. «О2» будет производиться студиями Nafta Films (продюсер Эско Рипс) и Taska Film (продюсер Кристиан Таска) при сотрудничестве Solar Films из Финляндии, Film Angels из Латвии и InScript из Литвы.
Проект поддерживают Эстонский институт кино, Министерство обороны Эстонии, фонд «Эстонский культурный капитал», город Таллинн, Tallink, Tradehouse, Olerex, Creative Europe Media, Вируский фонд кино, Тартуский фонд кино, Латвийский институт кино, Литовский институт кино, Институт кино Финляндии, YLE, AkzoNobel, D’Difference, Goldwell, Hestia Hotel Group и другие. Дистрибьютор – Hea Film (Estonian Theatrical Distribution OÜ).
Фильм «О2» выйдет на экраны осенью 2020 года.