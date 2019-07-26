Правительство рассматривает проблему климата в качестве политического приоритета

«Климат определяет наше будущее, и для борьбы с последствиями изменения климата необходимо изменение нашего образа мышления и внесение вклада каждым жителем Эстонии», — сказал премьер-министр Юри Ратас. «К середине этого столетия Эстония должна стать страной с низким уровнем выбросов парниковых газов, но при этом быть страной с конкурентоспособной экономикой. Для этого правительство намерено в ближайшие месяцы сделать четкий выбор по вопросам, от которых будет зависеть достижение этой цели. Решение проблемы кроется в областях энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и строительства, и для некоторых из этих отраслей понадобятся крупные инвестиции, а это значит далеко идущие инновации. Недавние дискуссии о перспективах сланцевой промышленности или ветряных электростанций — всего лишь некоторые тому примеры. Важно, чтобы как в наших дискуссиях, так и в наших решениях мы смотрели в будущее и руководствовались интересами как нынешнего, так и будущего поколений».

Премьер-министр подтвердил, что недавно созданная правительственная комиссия по климату и энергетике продолжит углубленно заниматься предложениями Министерства окружающей среды. Итоги дискуссии на государственном уровне будут подведены на климатической конференции, которая по инициативе премьер-министра в сотрудничестве с Академией Наук состоится 13 сентября.

Министр окружающей среды Рене Кокк подчеркнул, что каждый мегаватт-час электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, заменяющих сланцевую электроэнергию, уменьшит выбросы парниковых газов в Эстонии почти на 1,2 тонны углекислого газа. Кокк также добавил, что низкие выбросы парниковых газов могут стать дополнительным источником дохода для Эстонии. «В ближайшие годы в Европейском союзе начинает действовать рынок на квоты в отношении других секторов, не только в отношении крупной энергетики. Если Эстония сможет сократить выбросы углекислого газа более прогнозируемого уровня, то есть к 2030 году уменьшить их в транспортном секторе, легкой энергетике и сельском хозяйстве с нынешних 6,2 миллиона тонн до более низкого уровня, чем ныне запланированные 5,5 миллиона тонн, то за счет торговли единицами на международном рынке квот страна сможет заработать дополнительные средства», — сказал Кокк.

Согласно предложению Министерства окружающей среды, для компенсирования снижения производства электроэнергии необходимо создать предпосылки для новых инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников. Технологии использования возобновляемых источников энергии стали дешевле, а это означает, что можно заняться решением и других сдерживающих развитие сектора вопросов. Например, можно приобрести радары, позволяющие смягчить ограничения государственной обороны, и частично осуществить долевое финансирование подключения новых электростанций, производящих возобновляемое электричество.

В предложениях касательно производства тепла Министерство окружающей среды указало, что одним из возможных решений является продолжение поддержки перехода на возобновляемое топливо и строительство теплоэлектростанции на основе возобновляемых источников в Нарве, где по-прежнему используется сланец. Поскольку выработка тепла из горючего сланца является очень углеродоёмкой деятельностью и подвержена влиянию постоянно дорожающих квот на выбросы диоксида углерода, то теплоэлектростанция помогла бы ограничить рост цен на централизованное теплоснабжение. Переход производителей тепла от ископаемого топлива к возобновляемым источникам является одной из историй успеха энергетической политики Эстонии.

В производстве сланцевого масла, имеющего значительно меньшие выбросы парниковых газов по сравнению со сжиганием горючего сланца, рассматриваются два проекта – строительство нового завода по производству сланцевого масла и завода по рафинированию сланцевого масла. Поскольку с увеличением производства масла уменьшится производство электроэнергии, получаемой путем сжигания горючего сланца, то это соотносится с климатическими целями, поставленными Эстонией на 2030 год.

В секторах, не касающихся крупной энергетики, наибольшим потенциалом по сокращению выбросов обладает транспортный сектор. Правительством уже одобрен план электрификации железной дороги. Кроме того, достижению климатических целей будет способствовать перенаправление товарообмена с автомобильного на железнодорожный транспорт, поддержка покупки электромобилей, перевод общественного транспорта на биометан и электричество, развитие велосипедной инфраструктуры в городах и стимулирование трамвайного движения в Таллинне. Значительный потенциал для сокращения выбросов парниковых газов имеют также реновирование зданий, а также повышение эффективности управления навозом в отрасли сельского хозяйства и производство из него возобновляемой энергии.