В отеле на Кипре 19-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования

Согласно материалам расследования, изнасилование было совершено в номере 723 отеля Napa Rocks в курортном городе Айя-Напа, что в восьми километрах от Протараса, в ночь на среду, 17 июля. Потерпевшая, работавшая в клубе при ресторане (она раздавала флаеры на улице, зазывая прохожих), за несколько дней до этого познакомилась с двумя израильтянами. С одним из них (в деле он фигурирует как подозреваемый N1) у нее завязались отношения и, по меньшей мере, дважды они занимались сексом. Этот человек и позвал девушку в свой гостиничный номер 723.

Далее показания потерпевших и обвиняемой расходятся. Британка утверждает, что этот израильский юноша был в этот раз почему-то груб с ней и изнасиловал ее, а потом якобы пригласил в номер своих приятелей, чтобы те надругались над ней. По словам потерпевшей, все 12 израильтян изнасиловали ее по очереди, один за другим, причем некоторые снимали происходившее на свои мобильные телефоны. Потерпевшая говорит, что была знакома только с двумя из тех, кто ее насиловал. Она также заявила, что только некоторые из насильников использовали презервативы.

В ходе допросов девять задержанных признались, что, действительно, находились в разное время в номере 723 во время предполагаемого изнасилования, но двое из них утверждали, что только стояли на пороге номера и не имели телесной близости с британкой. Еще трое заявили, что их в это время в отеле не было: один был в ночном клубе, другой - в "Макдональдсе", а третий во время инцидента находился в другом номере гостиницы вместе со своей девушкой. Это доказали и фотографии, представленные следствию.

Двенадцать молодых израильтян задержаны на Кипре по обвинению в изнасиловании британской туристки https://t.co/CgaeqBwiyM — DevEconomies (@DevEconomies) 19 июля 2019 г.

12 Israelis teens gang rape British skank in Cyprus

This is a hate crime. https://t.co/huwUNzyUqf — Henry Makow (@HenryMakow) 19 июля 2019 г.

Для проверки обвинений полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов у израильтян, и ей удалось восстановить часть удаленной с них информации. Однако эта информация напрямую не подтвердила обвинения, а, наоборот, еще более запутала дело. На одном восстановленном видеофайле, снятом в ночь предполагаемого изнасилования, слышно, как девушка только просит по-английски закрыть дверь. А другие видеофайлы убедили полицию, что 5 из 12 задержанных подозреваемых не причастны к изнасилованию. Это подтвердили и первые анализы ДНК, которые были собраны с пяти найденных в номере использованных презервативов.