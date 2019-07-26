В отеле на Кипре 19-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования

На Кипре 12 отдыхавших там подростков из Израиля были задержаны полицией по подозрению в совершении группового изнасилования 19-летней гражданки Великобритании. По данным израильских СМИ, подозреваемым примерно 16-18 лет, в скором времени они должны были быть призваны на срочную службу, некоторые - в элитные части Армии обороны Израиля, передает Newsru.
Согласно материалам расследования, изнасилование было совершено в номере 723 отеля Napa Rocks в курортном городе Айя-Напа, что в восьми километрах от Протараса, в ночь на среду, 17 июля. Потерпевшая, работавшая в клубе при ресторане (она раздавала флаеры на улице, зазывая прохожих), за несколько дней до этого познакомилась с двумя израильтянами. С одним из них (в деле он фигурирует как подозреваемый N1) у нее завязались отношения и, по меньшей мере, дважды они занимались сексом. Этот человек и позвал девушку в свой гостиничный номер 723.
Далее показания потерпевших и обвиняемой расходятся. Британка утверждает, что этот израильский юноша был в этот раз почему-то груб с ней и изнасиловал ее, а потом якобы пригласил в номер своих приятелей, чтобы те надругались над ней. По словам потерпевшей, все 12 израильтян изнасиловали ее по очереди, один за другим, причем некоторые снимали происходившее на свои мобильные телефоны. Потерпевшая говорит, что была знакома только с двумя из тех, кто ее насиловал. Она также заявила, что только некоторые из насильников использовали презервативы.
В ходе допросов девять задержанных признались, что, действительно, находились в разное время в номере 723 во время предполагаемого изнасилования, но двое из них утверждали, что только стояли на пороге номера и не имели телесной близости с британкой. Еще трое заявили, что их в это время в отеле не было: один был в ночном клубе, другой - в "Макдональдсе", а третий во время инцидента находился в другом номере гостиницы вместе со своей девушкой. Это доказали и фотографии, представленные следствию.
Двенадцать молодых израильтян задержаны на Кипре по обвинению в изнасиловании британской туристки https://t.co/CgaeqBwiyM— DevEconomies (@DevEconomies) 19 июля 2019 г.
12 Israelis teens gang rape British skank in Cyprus— Henry Makow (@HenryMakow) 19 июля 2019 г.
This is a hate crime. https://t.co/huwUNzyUqf
Для проверки обвинений полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов у израильтян, и ей удалось восстановить часть удаленной с них информации. Однако эта информация напрямую не подтвердила обвинения, а, наоборот, еще более запутала дело. На одном восстановленном видеофайле, снятом в ночь предполагаемого изнасилования, слышно, как девушка только просит по-английски закрыть дверь. А другие видеофайлы убедили полицию, что 5 из 12 задержанных подозреваемых не причастны к изнасилованию. Это подтвердили и первые анализы ДНК, которые были собраны с пяти найденных в номере использованных презервативов.
И хотя один результат ДНК подтвердил, что один из подозреваемых, утверждавший, что не спал с пострадавшей, все же делал это, полиция обнаружила также на месте предполагаемого преступления ДНК еще трех человек, которые не входят в число 12 задержанных. То есть любо девушка недавно занималась сексом с тремя другими мужчинами, либо ее действительно изнасиловали, но не те, кого задержала полиция.
При этом главный подозреваемый (подозреваемый N1) заявляет, что групповой секс и правда был, но девушка говорила, что она за свободные отношения, что она сама не возражала против секса с несколькими партнерами и утверждала, что ей 25 лет. По словам подозреваемого N1, в тот вечер они поднялись в номер отеля с потерпевшей, где занялись сексом, во время которого девушка сказала, что была бы не против секса с его приятелем или двумя. По его словам, так в его номере отеля появилась пара его друзей. Причем, девушка сама выбирала участников из его приятелей, которые сидели в холле номера и поочередно заходили в комнату.
Twelve Israelis were arrested last week after a 19-year-old British tourist alleged that she was raped at a hotel in the popular resort of Ayia Napa. https://t.co/nhd5j9ZHNg— The New Arab (@The_NewArab) 22 июля 2019 г.
А согласно показаниям истицы, молодой человек совершил с ней действия полового характера вопреки ее желанию, после чего пригласил в комнату 11 друзей, которые также занялись с ней навязанным сексом. Она утверждает, что подозреваемого N1 в это время держал ее за ноги, не давая вырваться. Но около шести утра истице якобы удалось вырваться, и она выбежала из номера в обнаженном виде. Затем она сообщила о произошедшем своим знакомым британцам, которые отвезли ее в местную больницу и вызвали полицию. В больнице был составлен протокол, в который внесли результаты предварительной медицинской экспертизы об изнасиловании и царапинах на ногах, сообщает NEWSru Israel.
После этого в отеле произошла драка между гражданами Великобритании, знакомым пострадавшей, и гражданами Израиля, подозреваемыми в изнасиловании. На теле двух подозреваемых после драки остались следы физического насилия.
Cyprus detains 12 Israelis for 8 days over alleged rape https://t.co/2tGKSfFZ2y pic.twitter.com/SkMXRUzYbo— Miami Herald (@MiamiHerald) 18 июля 2019 г.
На данный момент пятеро ранее задержанных израильтян, невиновность которых доказана, уже находятся на свободе и вернулись в Израиль. "Из аэропорта прямиком к Стене Плача, - заявил один из них. - Мы держались вместе, играли в карты и верили в то, что нас освободят. Кипа помогла", - цитирует его израильский русскоязычный телевизионный 9 канал.
А оставшимся под арестом семерым подозреваемым суд города Паралимини, что на юго-востоке Кипра, накануне продлил срок содержания под стражей еще на шесть дней. Суд пошел навстречу требованию правоохранительных органов, которые аргументировали запрос тем, что израильтяне могут покинуть Кипр, например, перебравшись по суше на территорию Северного Кипра, с которым нет соглашения о выдаче, либо попытаются запутать следствие, уничтожив улики.
Хотя представители кипрской полиции утверждают, что уже собрали серьезную доказательную базу в отношении нескольких задержанных, сторона защиты уверена, что следствие использует время продления срока ареста подозреваемым для тщательного и профессионального изучения всех обстоятельств, которые в итоге покажут, что никакого изнасилования не было.
The usual Israeli narrative is clear in most reports from Ayia Napa: The whole world is against us | Gideon Levyhttps://t.co/t3569wGpcP— Haaretz.com (@haaretzcom) 21 июля 2019 г.
На суде защита уже представила доказательство того, что британка, заявившая об изнасиловании, рассказывала своей подруге, что ранее уже подавала жалобу на групповое изнасилование в родной Англии и получила несколько десятков тысяч фунтов стерлингов компенсации.
В британских СМИ, точно также, как и в израильских, пристально следят за тем, как развивается этот скандал, так как каждый год более миллиона британских туристов посещают кипрские курорты.
Перед кипрской полицией стоит непростая задача - уголовный процесс против сразу 12 израильтян крайне нежелателен для этого небольшого островного государства. Кроме того, в подобных делах, когда невозможно определить, было изнасилование или нет, судам приходится играть в "верю - не верю", вместо того, чтобы руководствоваться материальными уликами, как надлежит в уголовном процессе.
Ведь даже если на теле девушки обнаружат образцы ДНК других подозреваемых, свидетельством об изнасиловании это все равно не станет. С другой стороны, разумеется, возможна и ситуация, при которой секс начинался по согласию, а затем перерос в изнасилование с удерживанием.
Twelve Israeli teenagers held in Cyprus over alleged gang rape of British tourist https://t.co/LlF8tWwRBo pic.twitter.com/STCS3TTSOn— The Jewish Chronicle (@JewishChron) 18 июля 2019 г.