В Ида-Вирумаа взят под стражу мужчина, угрожавший убить свою 80-летнюю мать

В полицию поступило сообщение, что 23 июля 51-летний мужчина угрожал своей 80-летней матери убийством дома, на улице Хейна, в Кивиыли. На данный момент мужчина взят под стражу на два месяца.
Следователь отделения полиции Йыхви Кайри Нерот уточнила, что собранные в ходе уголовного дела данные указывают, что это происходит не в первый раз.
"Так как возникла опасность, что он может применить насилие к матери, полиция задержала подозореваемого, – говорит Нерот. – У каждого человека есть право на безопасную жизнь, особенно, у себя дома".
Вчера, 25 июля прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на два месяца, суд удовлетворил прошение.