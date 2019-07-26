Пт, 26.07.2019
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  • В Ида-Вирумаа взят под стражу мужчина, угрожавший убить свою 80-летнюю мать

В Ида-Вирумаа взят под стражу мужчина, угрожавший убить свою 80-летнюю мать

Фото иллюстративное.

ФОТО: pixabay.com

В полицию поступило сообщение, что 23 июля 51-летний мужчина угрожал своей 80-летней матери убийством дома, на улице Хейна, в Кивиыли. На данный момент мужчина взят под стражу на два месяца. 

Следователь отделения полиции Йыхви Кайри Нерот уточнила, что собранные в ходе уголовного дела данные указывают, что это происходит не в первый раз. 

"Так как возникла опасность, что он может применить насилие к матери, полиция задержала подозореваемого, – говорит Нерот. – У каждого человека есть право на безопасную жизнь, особенно, у себя дома". 

Вчера, 25 июля прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на два месяца, суд удовлетворил прошение. 

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