В Ида-Вирумаа взят под стражу мужчина, угрожавший убить свою 80-летнюю мать

Следователь отделения полиции Йыхви Кайри Нерот уточнила, что собранные в ходе уголовного дела данные указывают, что это происходит не в первый раз.

"Так как возникла опасность, что он может применить насилие к матери, полиция задержала подозореваемого, – говорит Нерот. – У каждого человека есть право на безопасную жизнь, особенно, у себя дома".