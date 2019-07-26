Юри Ратас оставил позади Таави Рыйваса

Как Рыйвас, так и Ратас собрали свои дни за время управления двумя правительствами. В сравнении с Андрусом Ансипом период руководства у них меньше в три раза. Стаж Ансипа был наработан в управлении тремя правительствами. Ратас пока также уступает Марту Лаару, который пробыл на посту премьера в двух правительствах 1789 дней.