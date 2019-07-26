Пт, 26.07.2019
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Юри Ратас оставил позади Таави Рыйваса

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Юри Ратас и Таави Рыйвас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Вчера у премьер-министра Юри Ратаса, который стоит во главе уже второго подряд правительства, исполнился 975-й день в этой должности, в результате чего он обогнал реформиста Таави Рыйваса, который потерял свою должность премьера осенью 2016 года, пишет Postimees.

Как Рыйвас, так и Ратас собрали свои дни за время управления двумя правительствами. В сравнении с Андрусом Ансипом период руководства у них меньше в три раза. Стаж Ансипа был наработан в управлении тремя правительствами. Ратас пока также уступает Марту Лаару, который пробыл на посту премьера в двух правительствах 1789 дней.

Тийт Вяхи управлял тремя правительствами, но не так долго — у него 969 дней.

 

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