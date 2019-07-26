В датском порту найден труп моряка из Эстонии

Вчера днем в порту датского города Скаген из воды вытащили моряка из Эстонии, сообщает Postimees.
В порту Скагена вчера около 14 часов из воды вытащили тело мужчины. Новостной портал nordjyske.dk сообщает, что речь идет о человеке, работавшем на иностранном судне.
Спасатели вытащили его из воды, но не смогли реанимировать и в 14.55 была констатирована смерть.
Он работал на эстонском судне, который встал на якорь в порту Скагена на время ремонта. Утонувшего нашли возле судна.
По словам членов команды, они не видели утонувшего после того, как он в среду вечером пошел в город.
По предварительным данным, речь идет о несчастном случае, но точные обстоятельства смерти будут выяснены в ходе расследования.