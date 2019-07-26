Знаменитый утес Прекестулен превратится в крутой отель с «парящим» бассейном

Авторы проекта — турецкая архитектурная студия Hayri Atak Architectural Design Studio. Новый отель расположится на вершине популярной туристической достопримечательности — скале Прекестулен, ее высота достигает более 600 метров, пишет turizm.ru. Гостиница будет многоуровневой, ряд этажей буквально врежут в скальную породу. На самом нижнем появится длинный бассейн с прозрачными стенами и дном. Расстояние между бассейном и поверхностью земли составит несколько сотен метров.

На верхнем уровне отеля разместится большая смотровая площадка, где также будет находиться вход в здание. На трех этажах ниже оборудуют номера для гостей, каждый их которых оснастят изогнутыми балконами, выходящими за край утеса. С балконов гости смогут насладиться панорамным видом на окружающие фьорды.

Скала Прекестулен считается одной из самых красивых в мире. Ежегодно ее посещают более 200 000 туристов. К утесу ведет извилистая тропа. Удобнее всего добираться до норвежской достопримечательности на автобусе или пароме из городов Тау и Ставангер.