Водитель попавшего в тяжелое ДТП автобуса дал показания

Полиция на прошлой деле возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств ДТП с автобусом в Харьюмаа вблизи Кейла-Йоа по статье о нарушении водителем правил дорожного движения и требований к эксплуатации транспортного средства. Суд за это деяние может наказать лишением свободы до пяти лет.

«Водитель автобуса дал первые показания, но на данный момент ему не были предъявлены подозрения», - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.

В момент ДТП у водителя были водительские права соответствующей категории.

Для выяснения точных обстоятельств инцидента все еще проводятся следственные мероприятия. На данной стадии расследования прокуратура не может предоставить больше информации.