Водитель попавшего в тяжелое ДТП автобуса дал показания

В рамках уголовного дела в связи с тяжелым ДТП вблизи Кейла-Йоа водитель автобуса дал показания, но подозрения никому не были предъявлены, сообщает Postimees.
Полиция на прошлой деле возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств ДТП с автобусом в Харьюмаа вблизи Кейла-Йоа по статье о нарушении водителем правил дорожного движения и требований к эксплуатации транспортного средства. Суд за это деяние может наказать лишением свободы до пяти лет.
«Водитель автобуса дал первые показания, но на данный момент ему не были предъявлены подозрения», - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус.
В момент ДТП у водителя были водительские права соответствующей категории.
Для выяснения точных обстоятельств инцидента все еще проводятся следственные мероприятия. На данной стадии расследования прокуратура не может предоставить больше информации.
В Харьюмаа вблизи Кейла-Йоа полный пассажиров автобус Atko 18 июля врезался в остановившийся на обочине грузовик. В ДТП пострадали 26 человек, двое из них тяжело. Водитель сказал руководству Atko, что его ослепило солнце.