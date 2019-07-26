Великобритания оштрафовала российский телеканал RT на 220 тысяч евро

Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom в пятницу, 26 июля, оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (223 тыс. евро) "за серьезное несоблюдение правил вещания" и предписал каналу обнародовать выводы Ofcom в прямом эфире.

В результате расследования регулятор пришел к выводу, что RT "не смогла сохранить должную беспристрастность" в семи информационных программах и выпусках, посвященных актуальным событиям и вышедших в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Как уточняют в Ofcom, речь в передачах шла, главным образом, о вызывающих полемику политических темах и о текущей государственной политике, а именно - "о реакции правительства Великобритании на события в Солсбери и на конфликт в Сирии".

Апелляция RT

RT уже подал апелляцию с требованием пересмотреть решения Ofcom. Представители регулятора отметили, что полноценные слушания по данному вопросу должны состояться в конце года и постановление о штрафе вступит в силу только после решения суда.

В пресс-службе канала прокомментировали инцидент: "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда".