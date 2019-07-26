Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете

Телеканал «Дождь» открыл свободный доступ к прямому эфиру в интернете, сообщается на странице телеканала.
«Этого требуют события, которые происходят на наших глазах. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости, – публичность и открытость, – говорится в обращении телеканала. – Снимая барьер платного канала, мы лишаемся основного источника финансирования – регулярных поступлений от подписчиков. Чтобы главные новости этих дней были доступны для всех в прямом эфире,
«Дождь» уточняет, что один день работы в прямом эфире обходится в 680 тысяч рублей (почти 10 тыс. евро), поэтому телеканал просит зрителей рассказывать об их новостях своим друзьям и оформлять регулярное пожертвование.
С сегодняшнего дня прямой эфир открыт на сайте, а также – в YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, «Одноклассниках» и «Яндекс.ТВ».