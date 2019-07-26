Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете

«Этого требуют события, которые происходят на наших глазах. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости, – публичность и открытость, – говорится в обращении телеканала. – Снимая барьер платного канала, мы лишаемся основного источника финансирования – регулярных поступлений от подписчиков. Чтобы главные новости этих дней были доступны для всех в прямом эфире,