В Таллинне магазин из-за дефектного товара должен будет выплатить покупателю почти 400 евро

В комиссию по потребительским спорам попал необычный случай: купленный у G Store Old Town OÜ (магазин одежды Gant) пуховик начал краситься, в результате чего были испорчены купленные в этом же магазине рубашки, сообщает Geenius.
Клиент посчитал, что речь идет о производственном дефекте и потребовал вернуть деньги, но магазин с этим не согласился: экспертиза показала, что куртка грязная и пахнет потом, а ткань получила повреждения в результате воздействия пота.
Клиент обратился к другому эксперту, который постановил, что повреждения рубашкам были нанесены из-за недостаточной цветовой стойкости ткани куртки к поту.
Комиссия по потребительским спорам взяла во внимание мнение еще одного эксперта, согласно которому речь идет о производственном дефекте, поэтому заявление покупателя удовлетворили: торговец должен вернуть стоимость куртки в 160 евро, компенсировать ущерб на сумму 131,23 евро и расходы на экспертизу в 96 евро.