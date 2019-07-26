В Таллинне магазин из-за дефектного товара должен будет выплатить покупателю почти 400 евро

Клиент посчитал, что речь идет о производственном дефекте и потребовал вернуть деньги, но магазин с этим не согласился: экспертиза показала, что куртка грязная и пахнет потом, а ткань получила повреждения в результате воздействия пота.

Клиент обратился к другому эксперту, который постановил, что повреждения рубашкам были нанесены из-за недостаточной цветовой стойкости ткани куртки к поту.