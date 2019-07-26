Пт, 26.07.2019
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  • В Таллинне магазин из-за дефектного товара должен будет выплатить покупателю почти 400 евро

В Таллинне магазин из-за дефектного товара должен будет выплатить покупателю почти 400 евро

Евро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mairo Cinquetti / ZUMAPRESS.com/Scanpix

В комиссию по потребительским спорам попал необычный случай: купленный у G Store Old Town OÜ (магазин одежды Gant) пуховик начал краситься, в результате чего были испорчены купленные в этом же магазине рубашки, сообщает Geenius.

Клиент посчитал, что речь идет о производственном дефекте и потребовал вернуть деньги, но магазин с этим не согласился: экспертиза показала, что куртка грязная и пахнет потом, а ткань получила повреждения в результате воздействия пота.

Клиент обратился к другому эксперту, который постановил, что повреждения рубашкам были нанесены из-за недостаточной цветовой стойкости ткани куртки к поту.

Комиссия по потребительским спорам взяла во внимание мнение еще одного эксперта, согласно которому речь идет о производственном дефекте, поэтому заявление покупателя удовлетворили: торговец должен вернуть стоимость куртки в 160 евро, компенсировать ущерб на сумму 131,23 евро и расходы на экспертизу в 96 евро.

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