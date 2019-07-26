SpaceX тестирует прототип Starship на месте будущего космодрома

Испытания проводились в деревне Бока-Чика в Техасе. Именно здесь в будущем появится космодром SpaceX. Видео «прыжка» Starhopper глава компании Илон Маск опубликовал в своём Twitter.

В ролике можно увидеть, как прототип медленно поднимается и опускается в клубах дыма. Движение осуществляется за счёт работы кислородно-метанового двигателя Raptor. Starhopper должен был подняться на 20 метров. По словам Маска, во время следующего тестового полёта, который состоится через две-три недели, прототип поднимется на 200 метров, передаёт Life.