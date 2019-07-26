Новые требования: в Эстонии рынок топлива ждут потрясения

До сих пор в Эстонии обязательство по биотопливу выполнялось в соответствии с законом о жидком топливе, но с нового года в Евросоюзе вводится еще и требование о сокращении выбросов парниковых газов на 6%, и это обязательство будет налагаться на поставщиков топлива, рассказал ERR член правления Alexela Estonia Алан Вахт, передает rus.err.ee.

Это, по его словам, приведет к гораздо более радикальным изменениям, чем вступившее в силу в апреле этого года обязательство по добавлению в бензин биодобавок в размере 10%.

Главный специалист отдела Министерства окружающей среды Хейко Хейтур, отвечая на вопрос, готовы ли продавцы топлива в Эстонии к вступающим в силу с 1 января изменениям, сказал, что трудно делать выводы, потому что речь идет о бизнесе и его секретах, но министерство провело большую разъяснительную работу о том, как могут быть достигнуты эти цели.