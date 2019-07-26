Умер выдающийся эстонский тренер по плаванию

Утром 26 июля выдающийся тренер по плаванию и бывший главный тренер сборной Эстонии Рихо Альянд неожиданно покинул нас, сообщает Postimees со ссылкой на Союз плавания Эстонии.
Рихо Альянд начал заниматься плавание в 11 лет в таллиннской школе по плаванию "Калев" под руководством Фриделя Раудсеппа и Эльвира Микка. С 1976 по 1978 год Рихо завоевывал медали на чемпионатах Эстонии.
Он был главным тренером Союза плавания Эстонии с 2009 по 2016 года. С 2016 года он был тренером по плаванию в спортивной гимназии Audentes.
Среди учеников Альянда: Трийн Альянд, Берит Альянд, Кая Комисаров, Мерле Харинеэм, Таймо Юрисоо, Кустас Педер, Мартти Альянд, Андри Аэдма, Сандер Пааво, Хендрик Ютт, Керту Ли Альнек, Марко-Маттеус Лангель, Тийт Матвеев, Ян Йонас Вийрпуу, Алекс Ахтиайнен, Каспар Хельде, Грегори Каськ, Лаурика Линт и Анника Вайникк.