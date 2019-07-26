Умер выдающийся эстонский тренер по плаванию

Рихо Альянд начал заниматься плавание в 11 лет в таллиннской школе по плаванию "Калев" под руководством Фриделя Раудсеппа и Эльвира Микка. С 1976 по 1978 год Рихо завоевывал медали на чемпионатах Эстонии.

Он был главным тренером Союза плавания Эстонии с 2009 по 2016 года. С 2016 года он был тренером по плаванию в спортивной гимназии Audentes.