России разрешили участвовать в Олимпиаде-2020

Россия будет полноценным участником Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как сообщает Олимпийский комитет России, в пятницу, 26 июля, получено приглашение участвовать в Олимпиаде от Международного олимпийского комитета, передает Korrespondent.

"Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что это касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор.

"Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться", - сообщают в ОКР.

Как известно, Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.