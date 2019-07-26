Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Анофриева скончалась после продолжительной болезни. Отмечается, что она была соратницей Попова и посвятила Большому детскому хору всю жизнь, передает Lenta.ru.

«Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны», — сказано в публикации.

Состояние хормейстера ухудшилось в середине июля. Она попала в больницу, где провела в реанимации пять дней. Во «ВКонтакте» была создана группа помощи Анофриевой.