Трамп обещает Лондону обширное соглашение о свободной торговле

Собеседники сошлись во мнении, что "Брекзит" предлагает беспрецедентную возможность для экономического сотрудничества между США и Великобританией, поэтому переговоры следует начать "как можно скорее" после выхода страны из ЕС.

После этого разговора Дональд Трамп несколько раз похвалил Джонсона. "Предсказываю, что он будет отличным премьер-министром Великобритании. Он отличный парень. Он - мой друг", - отметил Трамп. В заявлении пресс-службы также сказано, что политики "с нетерпением" ожидают их личной встречи на саммите G7 во французском Биаррице в конце лета.