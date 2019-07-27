Галерея: BMW врезался в дерево, водитель и пассажир выпрыгнули из машины

В субботу около трех часов ночи на Рижском шоссе в Вильянди, недалеко от магазина Selver в Мяннимяэ, BMW врезался в дерево. Как объяснил находившийся на месте происшествия сотрудник Sakala Кенно Соо, во время езды открылись подушки безопасности, и водитель с пассажиром выпрыгнули из автомобиля. Машина врезалась в дерево, передает Sakala.