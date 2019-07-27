Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары

По словам Клэр Наллис (Clare Nullis), пресс-секретаря Всемирной метеорологической организации США, горячий воздух из Африки превзошел прошлые температурные рекорды в Европе на 2-4 градуса Цельсия, что является невероятным климатическим событием. Поскольку в дальнейшем волна жары отправится в Гренландию, на острове будет наблюдаться усиление таяния льда, которое может побить рекорд 2012 года. Тогда ледяной слой утончался со скоростью несколько десятков метров в день.

В июле 2019 года Гренландия в результате поверхностного таяния уже потеряла 160 миллиардов тонн льда. При этом общая толщина льда составляет около трех километров, а его объем — 2,9 миллиона кубических километров. В случае его полного таяния уровень Мирового океана повысился бы на семь метров.