Резко подскочившие весной продажи бензина Euro 98 стабилизировались

"Возможно, что все те, кто решил перейти на Euro 98, к этому моменту уже это сделали", - сказала глава розничных продаж Neste Eesti Кристи Пари.

Член правления Alexela Алан Вахт отметил, что летом на автомобилях ездят больше, и литр Euro 95 стоит все-таки на 5 центов дешевле, чем литр бензина с октановым числом 98.

"Расход бензина Euro 95 с добавлением этанола выше, чем у Euro 98, но повышенный расход топлива не компенсируется пятицентовой разницей в цене. На Euro 95 ездить все-таки на 1-2 цента дешевле, и те, кто это протестировал, в этом убедились, и снова перешли на Euro 95", - сказал Вахт.