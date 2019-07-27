Бывшие министры собираются приватизировать дочернюю фирму Nordica

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер считает, что пришло время приватизировать фирму Regional Jet, поскольку она больше не выполняет свою первоначальную цель поддержки материнской компании Nordica в обслуживании прямых рейсов в Таллинн, пишет ERR.
Кристен Михал, нынешний вице-председатель экономической комиссии Рийгикогу, был министром экономики во время создания Nordica и напомнил, что, поскольку Nordica экономически должна была справляться, то на средства от субподряда была создана дочерняя фирма Regional Jet.
«Nordica со своей стороны снимает полеты, что дает ей больше возможности заниматься зарабатыванием денег. Теперь налогоплательщик и государство должны убедиться, что задача государства не только в том, чтобы зарабатывать деньги на других рынках», - прокомментировал Михал.
По причинам, лежащим в основе первоначального создания Regional Jet, председатель экономической комиссии Рийгикогу и член партии «Отечество» Свен Сестер задается вопросом - находясь в ситуации, когда Nordica больше не обсуживает прямые линии с этой осени, должна ли компания принадлежать государству?