Бывшие министры собираются приватизировать дочернюю фирму Nordica

Кристен Михал, нынешний вице-председатель экономической комиссии Рийгикогу, был министром экономики во время создания Nordica и напомнил, что, поскольку Nordica экономически должна была справляться, то на средства от субподряда была создана дочерняя фирма Regional Jet.

«Nordica со своей стороны снимает полеты, что дает ей больше возможности заниматься зарабатыванием денег. Теперь налогоплательщик и государство должны убедиться, что задача государства не только в том, чтобы зарабатывать деньги на других рынках», - прокомментировал Михал.