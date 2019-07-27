Казино, которым управляет Урве Пало, задыхается от убытков

Доход от продаж Novoloto OÜ в прошлом году составил 6,7 миллиона евро, а год закончился с убытком почти в 3 миллиона евро. Несмотря на суровые потери, в казино наступили печальные времена, например, в 2017 году убыток составил почти 4 миллиона, сообщает Postimees Majandus.

Согласно отчету за экономический год, самой большой статьей расходов в прошлом году был налог на азартные игры в размере 2,95 млн евро, за которым следовали затраты на оплату труда, амортизацию основных средств и расходы на аренду. В течение 2018 года предприятие получило кредит в размере 2,21 млн евро для финансирования расширения и операционной деятельности.

В прошлом году в Novoloto работали порядка 172 человек, а расходы на персонал составляли 2,6 млн евро, в том числе 20 тысяч евро было выплачено членам правления.

В начале лета Пало призналась, что индустрия казино для нее новая, что делает должность директора увлекательным и ответственным вызовом. «Novomatic является не только одной из крупнейших компаний в своей области в мире, но и инновационной и социально ответственной компанией. Моя главная цель - сохранить материнскую компанию в Эстонии на достойном уровне и увеличить долю рынка», - сказала Пало.