Казино, которым управляет Урве Пало, задыхается от убытков

Урве Пало, которая весной этого года окончила все счеты с политикой, в июне начала работать генеральным директором OÜ Novoloto, члена ведущей в мире группы игровых технологий Novomatic AG. Уже последние семь экономических лет компания завершает с приличным убытком.
Доход от продаж Novoloto OÜ в прошлом году составил 6,7 миллиона евро, а год закончился с убытком почти в 3 миллиона евро. Несмотря на суровые потери, в казино наступили печальные времена, например, в 2017 году убыток составил почти 4 миллиона, сообщает Postimees Majandus.
Согласно отчету за экономический год, самой большой статьей расходов в прошлом году был налог на азартные игры в размере 2,95 млн евро, за которым следовали затраты на оплату труда, амортизацию основных средств и расходы на аренду. В течение 2018 года предприятие получило кредит в размере 2,21 млн евро для финансирования расширения и операционной деятельности.
В прошлом году в Novoloto работали порядка 172 человек, а расходы на персонал составляли 2,6 млн евро, в том числе 20 тысяч евро было выплачено членам правления.
В начале лета Пало призналась, что индустрия казино для нее новая, что делает должность директора увлекательным и ответственным вызовом. «Novomatic является не только одной из крупнейших компаний в своей области в мире, но и инновационной и социально ответственной компанией. Моя главная цель - сохранить материнскую компанию в Эстонии на достойном уровне и увеличить долю рынка», - сказала Пало.
OÜ Novoloto входит в группу Novomatic AG, одного из крупнейших в мире производителей игрового программного обеспечения и игровых автоматов. Основанный на австрийской капитале концерн базируется в 50 странах и предоставляет работу более 30 тысячам человек. В Эстонии OÜ Novoloto работает под торговой маркой Fenikss Casino.