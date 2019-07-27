Microsoft рассекретила новый дизайн Windows

Эта версия операционной системы является внутренней и не предназначена для тестирования сторонними людьми. Однако из-за ошибки Microsoft к ней получили доступ и участники программы Windows Insider.

Interesting. Control Center isn't dead and is getting a layout for Windows Lite? pic.twitter.com/oU44308NWe — Rafael Rivera (@WithinRafael) 24 июля 2019 г.

Новое меню «Пуск» лишилось фирменных плиток, и вместо него теперь показываются иконки предлагаемых приложений, строка поиска и все установленные программы. В новом «Центре управления» теперь есть быстрые настройки системы, а уведомления появляются над блоком с кнопками.