Названы самые распространенные речевые ошибки россиян

Лидером рейтинга стало слово «звонит», в котором россияне делают ударение на букве «о». Это, по словам специалиста, «с головой выдает невысокий культурный уровень человека». Также люди часто используют просторечия «ихний», «евонный», «ложить» и «плотят». Причем в последнем случае, отмечает Блинова, есть не только речевая, но и грамматическая ошибка:«В основе слова — "плАта", и потому за проезд можно только "заплатить"».