Виктор Боярский: полюс должен быть у тебя внутри

- Обычно у русского человека путешественники связываются с авторской песней, с бардами. А вы какую музыку слушаете?

- Насколько полярный опыт меняет человека в его будничной жизни?

- Я всегда помню о том, что нет ситуаций, кроме смерти, когда не может быть хуже. Это позволяет более трезво оценивать происходящее. Иногда у тебя болит нога и это кажется мировой трагедией, но представь, что это произошло бы в других условиях. Около полюса ты прошел, увидел, что за тобой рухнул мост, начинаешь реконструировать, что могло бы быть, и это сознание, что могло быть хуже, формирует, конечно, особое отношение к действительности. У нас есть лозунг, который придумал, а может, где-то позаимствовал мой друг Жан-Луи Этьен: Today is better than yesterday, but worse than tomorrow. Такой оптимистический подход, что сегодня лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра. Это позволяет и в обычной жизни не строить трагедий из тех событий, которые на это не тянут, и в то же время быть готовым к плохому повороту событий, не паниковать и не желать о содеянном. Это любимое занятие многих людей, но оно совершенно бесполезно и только расстраивает. Если ситуацию можно исправить, надо действовать изо всех сил, если нет - и горевать не о чем.