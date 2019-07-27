Виктор Боярский: полюс должен быть у тебя внутри

- Какие пути вообще привели вас к полярникам? Вы ведь окончили Электротехнический институт, но всю свою жизнь были связаны с Арктикой и Антарктикой.

- Я его не просто так окончил. Я еще со школьных лет стремился или быть моряком, как мой отец, или полярником, поскольку это два таких основных героя произведений Джека Лондона, моего любимого писателя. Поступал я, на самом деле, в Мореходку, когда приехал в Питер. Я всю свою юность и школу провел в Батуми, в Грузии – далеко от полярных условий. И когда я не прошел в Мореходку по зрению, я выбрал Электротехнический институт, потому что сказали, что после него можно будет опять попасть на море. А на последнем курсе – у нас была кафедра, которая занималась проектированием радиоэлектронных устройств, локаторов и всего такого – пришел наш выпускник и сказал, что есть хорошее приложение наших технических знаний в такой экзотической стране, как Антарктика, там как раз в Арктическом институте создается новая лаборатория, которая будет специализироваться на применении радиоэлектроники в гляциологии. Если раньше основным инструментом гляциологов была лопата, то теперь появился новый инструментальный подход, и это себя оправдало. Первые же пробные испытания радиоаппаратуры в Антарктике дали очень важные результаты по дистанционному измерению толщины ледников. И это стало моей основной специальностью. В 1973 году после окончания института я поступил по распределению в Институт Арктики и Антарктики и поехал в свою первую экспедицию и вот 46 лет уже в них хожу.

- Помните свои ощущения от гренландского перехода? Что почувствовали, когда его осуществили?

- Вообще мою биографию я поделил бы на три этапа: первые 15 лет - это чисто наука, я зимовал в Арктике и Антарктике, где занимался толщиной морских и пресных льдов. А в 1987 году я работал на станции «Восток» в сезонном отряде и пришел запрос по линии МИДа от француза, Жан-Луи Этьена, с просьбой представить одного кандидата в экспедицию, которая готовила грандиозный по всем понятиям переход через Антарктиду, и я попал туда. И был этому несказанно рад, в отличие от жены. Потому что меня в моей профессии процентов на 30 привлекала наука и процентов на 70 – то, что она осуществлялась в полярных условиях. А здесь получился чистый Джек Лондон – собаки, лыжи.