Три отчаянно смелых эстонских туриста попали в опасную ситуацию в Австрии

Полицейский из Лезахталя заметил вчера около восьми часов вечера, как по скале карабкаются трое человек. Посмотрев в бинокль, он увидел, что у скалолазов нет необходимого снаряжения, и они двигаются слишком быстро, пишет Kleine Zeitung.

Поскольку был вечер и темнело, ситуация стала опасной для скалолазов. Полицейский сообщил о произошедшем в службу спасения в горах, которая прислала на место происшествия спасательную команду из сами человек.