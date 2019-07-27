Сб, 27.07.2019
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Три отчаянно смелых эстонских туриста попали в опасную ситуацию в Австрии

Альпинист. Иллюстративное фото.

ФОТО: Philipp Guelland / EPA / Scanpix

Вчера вечером в Австрии три туриста родом из Эстонии попали в горах в опасную ситуацию, когда спускались со скалы, не имея достаточного снаряжения, передает Postimees.

Полицейский из Лезахталя заметил вчера около восьми часов вечера, как по скале карабкаются трое человек. Посмотрев в бинокль, он увидел, что у скалолазов нет необходимого снаряжения, и они двигаются слишком быстро, пишет Kleine Zeitung.

Поскольку был вечер и темнело, ситуация стала опасной для скалолазов. Полицейский сообщил о произошедшем в службу спасения в горах, которая прислала на место происшествия спасательную команду из сами человек.

Спасателям удалось помочь эстонцам к 22.30. Затем отчаянно смелых туристов проводили к автомобилю.

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