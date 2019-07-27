В начале осени на Сааремаа будет открыта первая винодельня

В день открытых хуторов хозяйка винодельни Сааремаа, получившей новый знак в мае этого года, предлагала всем гостям двадцать лучших видов своего вина, а сама винодельня будет отмечать открытие осенью, пишет Meie Maa.
Перевозчик вина, член правления OÜ Metakor Мария Кальюсте подтвердила изданию Meie Maa, что это был последний раз, когда посетители получили непосредственный доступ к винодельне. «После дней открытых хуторов двери закроются, бочки закатятся внутрь и вино начнет бродить», - сказала она, пообещав, что осенью уже можно ожидать вино из Сааремаа.
«Сейчас мы уже настолько продвинулись, что все оборудование было куплено, и полы залиты. Последнее строительные работы уже идут», - сказала Кальюсте. «Официальное открытие завода состоится через месяц, когда все бумаги, пробы воды, звонки и свистки на 100 процентов будут в порядке и подтверждены», - пообещала она.
По словам Кальюсте, открытие первой винодельни Сааремаа запланировано как мероприятие на весь день, которое будет включать в себя несколько небольших мероприятий. «Установщики винодельни расскажут о том, как сохранить вино и вид, и покажут, как настроить погреб», - представила она один из возможных аттракционов на церемонии открытия.
Вероятно тогда можно будет попробовать и оценить продукцию новой винодельни. В День открытых хуторов Кальюсте предложила своим взрослым гостям попробовать по меньшей мере двадцать различных видов вина, которые она производила в течение десяти лет, включая вино из томатов, моркови, крапивы и лабазника.