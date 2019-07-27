В начале осени на Сааремаа будет открыта первая винодельня

Перевозчик вина, член правления OÜ Metakor Мария Кальюсте подтвердила изданию Meie Maa, что это был последний раз, когда посетители получили непосредственный доступ к винодельне. «После дней открытых хуторов двери закроются, бочки закатятся внутрь и вино начнет бродить», - сказала она, пообещав, что осенью уже можно ожидать вино из Сааремаа.

«Сейчас мы уже настолько продвинулись, что все оборудование было куплено, и полы залиты. Последнее строительные работы уже идут», - сказала Кальюсте. «Официальное открытие завода состоится через месяц, когда все бумаги, пробы воды, звонки и свистки на 100 процентов будут в порядке и подтверждены», - пообещала она.

По словам Кальюсте, открытие первой винодельни Сааремаа запланировано как мероприятие на весь день, которое будет включать в себя несколько небольших мероприятий. «Установщики винодельни расскажут о том, как сохранить вино и вид, и покажут, как настроить погреб», - представила она один из возможных аттракционов на церемонии открытия.