Сб, 27.07.2019
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На спортивных соревнованиях в Кырвемаа умер участник

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: unsplash.com

В ходе спортивных соревнованиях xDream в Кырвемаа умер участник, передает Postimees.

Главный организатор соревнований Стен-Эрик Уйбо сказал, что не хочет разглашать детали произошедшего, однако сообщил, что, очевидно, причина была в проблеме со здоровьем. "Начало расследование и я не хочу сейчас ничего точно комментировать. Могу сказать, что, очевидно, причина была в проблеме со здоровьем и безопасностью тропы это никак не связано", - сказал он.

Ace Xdream - это соревнования, в ходе которых группы из трех человек, пешком, на велосипедах и каноэ, проходят контрольные пункты на местности и выполняют дополнительные упражнения.

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