На спортивных соревнованиях в Кырвемаа умер участник

Главный организатор соревнований Стен-Эрик Уйбо сказал, что не хочет разглашать детали произошедшего, однако сообщил, что, очевидно, причина была в проблеме со здоровьем. "Начало расследование и я не хочу сейчас ничего точно комментировать. Могу сказать, что, очевидно, причина была в проблеме со здоровьем и безопасностью тропы это никак не связано", - сказал он.