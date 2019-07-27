Екатерина Миротворцева выиграла золото Олимпийского фестиваля

Миротворцева опередила ближайших конкуренток больше чем на минуту и показанный результат 22.26,01 поднял спортсменку в рейтинге IAAF на 18 место. Месяц назад установленный рекорд Эстонии Миротворцева улучшила на 20 секунд.

"Моя стратегия была сразу вырваться первой и вложиться в поставленное время. В первой половине все было легко, ближе к финишу думала о том, чтобы не пропустить никого вперед и удерживать временной рубеж. Цель была пройти за 22,30, получилось лучше - 22,26", - сказала Миротворцева.