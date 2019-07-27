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Екатерина Миротворцева выиграла золото Олимпийского фестиваля

Jekaterina Mirotvortseva

ФОТО: EOK

На проходящем в Баку Европейском юношеском Олимпийском фестивале 16-летняя Екатерина Миротворцева выиграла золото в ходьбе на 5000м, пeредает rus.err.ee

Миротворцева опередила ближайших конкуренток больше чем на минуту и показанный результат 22.26,01 поднял спортсменку в рейтинге IAAF на 18 место. Месяц назад установленный рекорд Эстонии Миротворцева улучшила на 20 секунд. 

"Моя стратегия была сразу вырваться первой и вложиться в поставленное время. В первой половине все было легко, ближе к финишу думала о том, чтобы не пропустить никого вперед и удерживать временной рубеж. Цель была пройти за 22,30, получилось лучше - 22,26", - сказала Миротворцева.

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