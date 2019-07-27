У малышки с очень редким заболеванием есть надежда на излечение

Купитс не устает нахваливать индивидуальный подход французских специалистов к каждому пациенту и их очень теплое отношение. Она отмечает, что перед операцией нейрохируг и анестезиолог очень подробно разъяснили, что будет происходить с Рахель во время операции, и как будет выглядеть дальнейшее лечение. Разумеется, объяснили и возможные риски. Кроме того, родители получили распечатанный на бумаге план лечения, переведенный на эстонский язык.

Врачи постарались не утомлять ребенка сверх меры анализами и тестами. Купитс говорит, что если в Эстонии зачастую приходится посещать несколько процедурных комнат за один день, то во Франции в общем случае делали только одну процедуру в день.

С маленькой пациенткой обходились очень ласково. Купитс припоминает, что перед операцией анестезиолог узнал у родителей любимую песню Рахель. Когда оказалось, что это популярная у многих детей "Baby Shark", ребенку включили эту песню, а врачи и медсестры собрались вокруг Рахель и, танцуя, отвезли ее в операционную. "Рахель даже не поняла, что мама пропала", - улыбается Купитс.

Операция прошла успешно, и после нее семье пришлось провести в больнице семь дней. Было крайне важно, чтобы после операции Рахель не заразила своим вирусом пациентов клиники, в которой она находилась, поэтому в первую неделю ей нельзя было даже покидать палату.

Купитс говорит, что четырехлетнему ребенку, конечно, трудно провести неделю в одной комнате. "Но мы смотрели мультики на французском языке и видео с Youtube. Я не хочу даже знать, каким будет мой июльский счет за интернет", - призналась Купитс.

Всего во Франции семья провела три недели. Теперь же Купитсы уже несколько дней как вернулись в Эстонию. Почти каждый день Рахель должна принимать два лекарства. Со временем дозы лекарств будут уменьшены. Наблюдение за прошедшими терапию детьми продлится пять лет - в течение этого времени они будут делать новые нейропсихологические тесты, чтобы врачи могли увидеть, как дети развиваются.

Купитс отмечает, что поскольку лечение находится лишь на начальной стадии, в клинике не дали никаких гарантий. Но если лечение окажется действенным, первые результаты будут видны через год или чуть раньше. Пока во французской клинике лечение прошли лишь одиночные дети, и все - этим летом. До этого испытания проводились на мышах, кошках и собаках, и в их случае лечение было признано результативным.

Нельзя терять надежду

Поскольку рабочая группа Lysogene только испытывает лекарство, все процедуры, тесты, анализы, операции и послеоперационные лекарства были предоставлены Рахель бесплатно. Также были оплачены перелеты и проживание родителей. Купитс говорит, что иногда они ночевали в гостинице, иногда - в квартире.