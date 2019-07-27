Вниманию туристов: в аэропорту Барселоны ожидается транспортный коллапс из-за забастовки

Отмечается, что проблема затронет как международные, так и внутренние рейсы.

Забастовка, организованная персоналом авиакомпании в субботу и воскресенье, создала серьезные трудности для воздушного движения, и более ста рейсов уже отменено. Многие люди застряли в аэропорту.

В Минтрансе Испании потребовали, чтобы, несмотря на забастовку, на выходных авиакомпания осуществила как минимум 54% международных авиарейса и не менее 32% внутренних рейсов.

Сотрудники Iberia, среди которых — около 3 тысяч человек, работающих в наземной службе аэропорта Барселоны, недовольны условиями труда. В частности, они жалуются на сверхурочные часы работы и низкие зарплаты.

В заявлении авиакомпании говорится, что забастовка продлится два дня — с 27 по 28 июля. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и по возможности перебронировать билеты на другие даты.