Метаноловый завод стоимостью в миллиард евро ищет себе место в Эстонии

Волость Ляэне-Харью на этой неделе инициировала спецпланировку и стратегическую оценку влияния на окружающую среду крупного завода по производству метанола, который планируется построить в этом регионе, пишет Postimees со ссылкой на Harju Elu.
По словам заместителя волостного старейшины Эрки Рубена, волостная управа получила ходатайство о начале строительства метанолового завода в Палдиски или волости Ляэне-Харью. При проработке ходатайства выяснилось, что речь идет об объекте, для строительства которого недостаточно действующей детальной планировки, поскольку стройка охватит большое пространство, а значит проект должен быть учтен в общей планировке местного самоуправления.
"В связи с финансированием планировки состоялись переговоры с заинтересованным лицом, коим является Larkwater Group. Договор о финансировании подписан заинтересованной стороной. За все, что связано с финансированием планировки, заботится заинтересованное лицо. Волость не понесет финансовых обязательств", - уточнил Рубен.
Швейцарский промышленный концерн хочет построить в Эстонии крупнейший в Европе метаноловый завод, стоимость которого достигнет миллиарда евро. В Эстонии проект продвигает бывший министр, а ныне музыкант и предприниматель Тойво Асмер.
Larkwater искал подходящее для завода место на протяжении трех-четырех лет, рассматривая, среди прочих, варианты в Латвии,Литве и Польше.
Как отмечает Postimees, это строительство, вероятно, стало бы крупнейшей промышленной инвестицией за всю историю Эстонии.
В Эстонии планируется в этом регионе построить LNG-терминал; кроме того, поблизости окажется эстонско-финское газовое соединение Balticconnector, дающее доступ к природному газу, который является сырьем в производстве метанола. Вторым фактором предпочтения Эстонии глава Larkwater Юха Микконен назвал близость глубоководного порта, а также наличие железной дороги и шоссе. Вдобавок Микконен одобрил простую налоговую систему - прежде всего то, что прибыль предприятия не облагается подоходным налогом. "Для нас это было очень большим аргументом", - отметил он.