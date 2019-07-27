Метаноловый завод стоимостью в миллиард евро ищет себе место в Эстонии

По словам заместителя волостного старейшины Эрки Рубена, волостная управа получила ходатайство о начале строительства метанолового завода в Палдиски или волости Ляэне-Харью. При проработке ходатайства выяснилось, что речь идет об объекте, для строительства которого недостаточно действующей детальной планировки, поскольку стройка охватит большое пространство, а значит проект должен быть учтен в общей планировке местного самоуправления.

"В связи с финансированием планировки состоялись переговоры с заинтересованным лицом, коим является Larkwater Group. Договор о финансировании подписан заинтересованной стороной. За все, что связано с финансированием планировки, заботится заинтересованное лицо. Волость не понесет финансовых обязательств", - уточнил Рубен.

Швейцарский промышленный концерн хочет построить в Эстонии крупнейший в Европе метаноловый завод, стоимость которого достигнет миллиарда евро. В Эстонии проект продвигает бывший министр, а ныне музыкант и предприниматель Тойво Асмер.

Larkwater искал подходящее для завода место на протяжении трех-четырех лет, рассматривая, среди прочих, варианты в Латвии,Литве и Польше.

Как отмечает Postimees, это строительство, вероятно, стало бы крупнейшей промышленной инвестицией за всю историю Эстонии.